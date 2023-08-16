Суд оставил Блиновскую под арестом 16 августа 2023 в 16:12 Размер текста - 17 + Елену Блиновскую оставили под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд оставил под домашним крестом блогера Елену Блиновскую. Решение объявила судья Нина Шарапова. «Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений», — заявила Шарапова, ее слова приводит корреспондент РИА Новости. Отмечается, что апелляционная жалоба остается без удовлетворения. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает « Дни.ру» . После ареста блогер внесла в счет задолженности 30 миллионов рублей. Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. Суд оставил под домашним крестом блогера Елену Блиновскую. Решение объявила судья Нина Шарапова. «Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений», — заявила Шарапова, ее слова приводит корреспондент РИА Новости. Отмечается, что апелляционная жалоба остается без удовлетворения. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает «Дни.ру». После ареста блогер внесла в счет задолженности 30 миллионов рублей. Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям