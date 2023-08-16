Суд оставил Блиновскую под арестом

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Елену Блиновскую оставили под арестом Фото:

Суд оставил под домашним крестом блогера Елену Блиновскую. Решение объявила судья Нина Шарапова.

«Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений», — заявила Шарапова, ее слова приводит корреспондент РИА Новости. Отмечается, что апелляционная жалоба остается без удовлетворения.

Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает «Дни.ру». После ареста блогер внесла в счет задолженности 30 миллионов рублей. Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября.

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Суд оставил под домашним крестом блогера Елену Блиновскую. Решение объявила судья Нина Шарапова. «Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменений», — заявила Шарапова, ее слова приводит корреспондент РИА Новости. Отмечается, что апелляционная жалоба остается без удовлетворения. Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает «Дни.ру». После ареста блогер внесла в счет задолженности 30 миллионов рублей. Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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