Shot: женщина раскрыла мужа-педофила во время уборки

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Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, педофилия, задержание, криминал
Задержанному грозит более 20 лет лишения свободы, пишет Shot Фото:

В Москве женщина случайно обнаружила на старых компакт-дисках видео, в которых ее бывший муж замешан в сексуальном насилии над мальчиками. Диски были обнаружены во время генеральной уборки.

«Женщина узнала, что ее бывший муж — педофил, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина незамедлительно отнесла диски в полицию, после чего предполагаемого педофила задержали. В ходе расследования выяснилось, что 47-летний директор фотоателье совершил эти преступления два года назад в своей квартире в Звенигороде.

Задержанный специально выбирал мальчиков, лишенных отцовской опеки, чтобы у них не было защиты. Матери детей боялись раскрыть происходящее и испытывали стеснение. В отношении педофила возбуждены уголовные дела по двум статьям. Если виновность будет доказана, ему может грозить более 20 лет лишения свободы, передали в telegram-канале.

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В Москве женщина случайно обнаружила на старых компакт-дисках видео, в которых ее бывший муж замешан в сексуальном насилии над мальчиками. Диски были обнаружены во время генеральной уборки. «Женщина узнала, что ее бывший муж — педофил, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина незамедлительно отнесла диски в полицию, после чего предполагаемого педофила задержали. В ходе расследования выяснилось, что 47-летний директор фотоателье совершил эти преступления два года назад в своей квартире в Звенигороде. Задержанный специально выбирал мальчиков, лишенных отцовской опеки, чтобы у них не было защиты. Матери детей боялись раскрыть происходящее и испытывали стеснение. В отношении педофила возбуждены уголовные дела по двум статьям. Если виновность будет доказана, ему может грозить более 20 лет лишения свободы, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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