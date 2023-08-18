Shot: женщина раскрыла мужа-педофила во время уборки

18 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Задержанному грозит более 20 лет лишения свободы, пишет Shot Фото: Keith Allison/Flickr В Москве женщина случайно обнаружила на старых компакт-дисках видео, в которых ее бывший муж замешан в сексуальном насилии над мальчиками. Диски были обнаружены во время генеральной уборки. «Женщина узнала, что ее бывший муж — педофил, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина незамедлительно отнесла диски в полицию, после чего предполагаемого педофила задержали. В ходе расследования выяснилось, что 47-летний директор фотоателье совершил эти преступления два года назад в своей квартире в Звенигороде. Задержанный специально выбирал мальчиков, лишенных отцовской опеки, чтобы у них не было защиты. Матери детей боялись раскрыть происходящее и испытывали стеснение. В отношении педофила возбуждены уголовные дела по двум статьям. Если виновность будет доказана, ему может грозить более 20 лет лишения свободы, передали в telegram-канале.

В Москве женщина случайно обнаружила на старых компакт-дисках видео, в которых ее бывший муж замешан в сексуальном насилии над мальчиками. Диски были обнаружены во время генеральной уборки. «Женщина узнала, что ее бывший муж — педофил, случайно наткнувшись на старые компакт-диски во время генеральной уборки», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что женщина незамедлительно отнесла диски в полицию, после чего предполагаемого педофила задержали. В ходе расследования выяснилось, что 47-летний директор фотоателье совершил эти преступления два года назад в своей квартире в Звенигороде. Задержанный специально выбирал мальчиков, лишенных отцовской опеки, чтобы у них не было защиты. Матери детей боялись раскрыть происходящее и испытывали стеснение. В отношении педофила возбуждены уголовные дела по двум статьям. Если виновность будет доказана, ему может грозить более 20 лет лишения свободы, передали в telegram-канале.