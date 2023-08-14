В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила

Школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа
В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, пытаясь убежать от педофила. Об этом сообщил источник РИА Новости, уточнив, что девочка была госпитализирована с переломами. Силовики завели уголовное дело в отношении предполагаемого преступника.
По данным telegram-канала Baza, 15-летняя школьница зашла в гости к 34-летнему Андрею. Он начал домогаться до девочки, из-за чего она не выдержала и выпрыгнула из окна четвертого этажа в попытке спастись. У девочки диагностировали перелом позвоночника.
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