В Ижевске школьница выпрыгнула из окна, убегая от педофила

14 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, пытаясь убежать от педофила. Об этом сообщил источник РИА Новости, уточнив, что девочка была госпитализирована с переломами. Силовики завели уголовное дело в отношении предполагаемого преступника. По данным telegram-канала Baza, 15-летняя школьница зашла в гости к 34-летнему Андрею. Он начал домогаться до девочки, из-за чего она не выдержала и выпрыгнула из окна четвертого этажа в попытке спастись. У девочки диагностировали перелом позвоночника.

В Ижевске школьница выпрыгнула с четвертого этажа, пытаясь убежать от педофила. Об этом сообщил источник РИА Новости, уточнив, что девочка была госпитализирована с переломами. Силовики завели уголовное дело в отношении предполагаемого преступника. По данным telegram-канала Baza, 15-летняя школьница зашла в гости к 34-летнему Андрею. Он начал домогаться до девочки, из-за чего она не выдержала и выпрыгнула из окна четвертого этажа в попытке спастись. У девочки диагностировали перелом позвоночника.