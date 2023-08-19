В России пропадет бренд кофе Jacobs

Фабьен Саймон заявил, что кофе Monarch будет производиться в Санкт-Петербурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

Голландская компания JDE Peet’s переименовывает в России кофе Jacobs в Monarch. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Компания планирует до конца года убрать с полок магазинов в России свою торговую марку Jacobs, которая продается по всей Европе. Вместо этого потребители увидят бренд под названием Monarch», — говорится в сообщении . Отмечается, что компания понесла потери на российском рынке из-за прекращения рекламы.

Главный исполнительный директор JDE Peet Фабьен Саймон отметил, что из-за перехода на Monarch позиции компании могут также ухудшиться. Он подчеркнул, что JDE Peet продолжает сотрудничество с российскими властями.

По словам Саймона, Monarch будет использовать такие же зеленые и золотые цвета как у Jacobs, чтобы покупатели могли ассоциировать кофе с предыдущим названием. Кофе будет изготавливаться на том же заводе в Санкт-Петербурге, что и Jacobs.

Ранее стало известно из финансового отчета компании за первое полугодие 2023 года, что JDE Peet’s прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца года. Глава компании отметил, что работа бренда на рынке России не противоречит западным санкциям. Директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия подчеркнул, что уход западных брендов как Jacobs не повлияет на российских покупателей, так как кофе все равно останется на рынке под другими марками, передает телеканал 360.