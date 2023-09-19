Мишустин обозначил планы строительства дорожной сети по всей России

19 сентября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах правительства по развитию дорожной инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Власти РФ ускоряют товарообмен и налаживают логистические связи между предприятиями и населенными пунктами. Для этого в стране строятся новые и ремонтируются старые автомагистрали между регионами. Так заместитель директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Александр Сафонов комментирует URA.RU итоги стратегической сессии по развитию инфраструктуры с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 сентября на сессии «Стратегическое развитие инфраструктуры» заявил об ускоренных темпах развития дорожной инфраструктуры. «Она является важной основой для роста экономики регионов, увеличения предпринимательской активности, формирования новых логистических маршрутов, развития туризма. И делает города ближе, соединяет людей и бизнес», — подчеркнул глава правительства. В связи с этим Мишустин обозначил планы по созданию опорной сети трасс и ремонту существующего дорожного фонда. «Буквально недавно при участии президента был открыт участок трассы М-12 „Восток“ от Москвы до Арзамаса. К декабрю он дойдет до Казани, а далее — до Екатеринбурга с продлением до Тюмени. На ее основе будет сформирован скоростной автомобильный маршрут „Россия“, который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока», — рассказал о будущем новой трассы М-12 Мишустин. Премьер отметил, что свыше тысячи километров федеральных дорог планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, еще примерно 3,5 тысячи километров будет приведено в нормативное состояние. В новых регионах обновят 1,2 тысячи километров дорожного фонда, что позволит, по словам премьера, «улучшить снабжение необходимыми товарами и грузами, а также восстановить автобусное сообщение, где оно было нарушено». По мнению заместителя директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Александра Сафонова, власти РФ занимаются строительством новых дорог, чтобы помочь малому и среднему бизнесу ускорить товарооборот и увеличить эффективность доставки грузов в населенные пункты. «Самолеты — очень дорого, если не брать во внимание удаленные регионы, где кроме самолета вариантов нет, морской завоз — сезонный. Автомобильные дороги — это ускорение, расширение доставки товаров, комплектующих. Действующего объема дорожной сети недостаточно. Либо они перегружены, либо логистически выстроены так, что приходится делать большой крюк. Это траты на бензин, это делает доставку дороже. Строительство же дорог — это ускорение процесса товарообмена, налаживание логистических связей между предприятиями», — пояснил Сафонов. Эксперт также добавил, что новые дороги сократят нагрузку на уже имеющиеся трассы и в дальнейшем будет меньше разрушений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ ускоряют товарообмен и налаживают логистические связи между предприятиями и населенными пунктами. Для этого в стране строятся новые и ремонтируются старые автомагистрали между регионами. Так заместитель директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Александр Сафонов комментирует URA.RU итоги стратегической сессии по развитию инфраструктуры с участием главы правительства РФ Михаила Мишустина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 сентября на сессии «Стратегическое развитие инфраструктуры» заявил об ускоренных темпах развития дорожной инфраструктуры. «Она является важной основой для роста экономики регионов, увеличения предпринимательской активности, формирования новых логистических маршрутов, развития туризма. И делает города ближе, соединяет людей и бизнес», — подчеркнул глава правительства. В связи с этим Мишустин обозначил планы по созданию опорной сети трасс и ремонту существующего дорожного фонда. «Буквально недавно при участии президента был открыт участок трассы М-12 „Восток“ от Москвы до Арзамаса. К декабрю он дойдет до Казани, а далее — до Екатеринбурга с продлением до Тюмени. На ее основе будет сформирован скоростной автомобильный маршрут „Россия“, который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока», — рассказал о будущем новой трассы М-12 Мишустин. Премьер отметил, что свыше тысячи километров федеральных дорог планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, еще примерно 3,5 тысячи километров будет приведено в нормативное состояние. В новых регионах обновят 1,2 тысячи километров дорожного фонда, что позволит, по словам премьера, «улучшить снабжение необходимыми товарами и грузами, а также восстановить автобусное сообщение, где оно было нарушено». По мнению заместителя директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Александра Сафонова, власти РФ занимаются строительством новых дорог, чтобы помочь малому и среднему бизнесу ускорить товарооборот и увеличить эффективность доставки грузов в населенные пункты. «Самолеты — очень дорого, если не брать во внимание удаленные регионы, где кроме самолета вариантов нет, морской завоз — сезонный. Автомобильные дороги — это ускорение, расширение доставки товаров, комплектующих. Действующего объема дорожной сети недостаточно. Либо они перегружены, либо логистически выстроены так, что приходится делать большой крюк. Это траты на бензин, это делает доставку дороже. Строительство же дорог — это ускорение процесса товарообмена, налаживание логистических связей между предприятиями», — пояснил Сафонов. Эксперт также добавил, что новые дороги сократят нагрузку на уже имеющиеся трассы и в дальнейшем будет меньше разрушений.