30 сентября 2023

Полковник Райснер: армия РФ уничтожила 30% танков Leopard в зоне СВО

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Российские войска уничтожили примерно 30 танков Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие уничтожили 30% немецких танков Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — заявил Маркус Райснер. Его слова приводит немецкое издание Die Welt.

По словам полковника австрийских вооруженных сил, танки Leopard в зоне спецоперации на Украине оказались менее эффективными чем ожидалось. Помимо этого, не все страны Запада выполнили обещания по поставкам вооружения, добавил Маркус Райснер.

Российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122. Шведская техника — это модификация немецкого танка Leopard. Отмечается, что Strv 122 является лучшим танком на вооружении украинской армии

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Российские военнослужащие уничтожили 30% немецких танков Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер. «Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», — заявил Маркус Райснер. Его слова приводит немецкое издание Die Welt. По словам полковника австрийских вооруженных сил, танки Leopard в зоне спецоперации на Украине оказались менее эффективными чем ожидалось. Помимо этого, не все страны Запада выполнили обещания по поставкам вооружения, добавил Маркус Райснер. Российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122. Шведская техника — это модификация немецкого танка Leopard. Отмечается, что Strv 122 является лучшим танком на вооружении украинской армии
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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