Российские военнослужащие уничтожили 30% немецких танков Leopard в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.
«Из примерно 90 поставленных танков этого типа не менее трети были уничтожены или повреждены», —
По словам полковника австрийских вооруженных сил, танки Leopard в зоне спецоперации на Украине оказались менее эффективными чем ожидалось. Помимо этого, не все страны Запада выполнили обещания по поставкам вооружения, добавил Маркус Райснер.
Российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Strv 122. Шведская техника — это модификация немецкого танка Leopard. Отмечается, что Strv 122 является лучшим танком на вооружении украинской армии
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