Армия Израиля подтвердила убийство высокопоставленного члена ХАМАС 10 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 + Cамолет ЦАХАЛа нанес удар по Джоаду Абу Шамале Фото: EPA/ТАСС новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Соответствующее сообщение опубликовали в официальном telegram-канале. «Ночью самолет ЦАХАЛа нанес удар по Джоаду Абу Шамале, министру экономики ХАМАСА в секторе Газа», — написали в канале. Там отметили, что он руководит финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства. Также издание «Голос Израиля» сообщило об убийстве главы политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара. Отмечается, что он погиб в результате ударов израильской армии в секторе Газа. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, что известно о боевиках ХАМАС. Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Соответствующее сообщение опубликовали в официальном telegram-канале. «Ночью самолет ЦАХАЛа нанес удар по Джоаду Абу Шамале, министру экономики ХАМАСА в секторе Газа», — написали в канале. Там отметили, что он руководит финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства. Также издание «Голос Израиля» сообщило об убийстве главы политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара. Отмечается, что он погиб в результате ударов израильской армии в секторе Газа. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, что известно о боевиках ХАМАС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям