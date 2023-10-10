Армия Израиля подтвердила убийство высокопоставленного члена ХАМАС

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Cамолет ЦАХАЛа нанес удар по Джоаду Абу Шамале Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Соответствующее сообщение опубликовали в официальном telegram-канале.

«Ночью самолет ЦАХАЛа нанес удар по Джоаду Абу Шамале, министру экономики ХАМАСА в секторе Газа», — написали в канале. Там отметили, что он руководит финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства.

Также издание «Голос Израиля» сообщило об убийстве главы политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара. Отмечается, что он погиб в результате ударов израильской армии в секторе Газа.

Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, что известно о боевиках ХАМАС.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве министра экономики ХАМАСА в секторе Газа Джоада Абу Шамале. Соответствующее сообщение опубликовали в официальном telegram-канале. «Ночью самолет ЦАХАЛа нанес удар по Джоаду Абу Шамале, министру экономики ХАМАСА в секторе Газа», — написали в канале. Там отметили, что он руководит финансированием терроризма в Газе и за его пределами, а также занимал посты в службе безопасности и руководил операциями против израильского государства. Также издание «Голос Израиля» сообщило об убийстве главы политбюро ХАМАС Абу Ахмеда Закария Муаммара. Отмечается, что он погиб в результате ударов израильской армии в секторе Газа. Война между Израилем и Палестиной началась 7 октября. С момента начала военных действий в Израиле обнаружили 1500 боевиков ХАМАСа. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Израиле ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, что известно о боевиках ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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