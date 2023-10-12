12 октября 2023

Украина завела уголовное дело против Арестовича*

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, обвинение, гособвинитель, прокурор
Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича Фото:

Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.

«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело уже передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала Совсун в своем telegram-канале.

Ранее Совсун написала заявления на Арестовича из-за его эпатажного высказывания в отношении женщин. По словам депутата, на своих закрытых «психологических семинарах» бывший советник будто бы назвал представительниц женского пола «существами, которых хочется душить».

Из-за этого на него могут выдвинуть обвинение по ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию), передает РЕН ТВ.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун. «Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело уже передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала Совсун в своем telegram-канале. Ранее Совсун написала заявления на Арестовича из-за его эпатажного высказывания в отношении женщин. По словам депутата, на своих закрытых «психологических семинарах» бывший советник будто бы назвал представительниц женского пола «существами, которых хочется душить». Из-за этого на него могут выдвинуть обвинение по ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию), передает РЕН ТВ. *Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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