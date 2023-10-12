Украина завела уголовное дело против Арестовича*

13 октября 2023 в 00:45 Размер текста - 17 +

Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун. «Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело уже передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала Совсун в своем telegram-канале. Ранее Совсун написала заявления на Арестовича из-за его эпатажного высказывания в отношении женщин. По словам депутата, на своих закрытых «психологических семинарах» бывший советник будто бы назвал представительниц женского пола «существами, которых хочется душить». Из-за этого на него могут выдвинуть обвинение по ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию), передает РЕН ТВ. *Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун. «Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело уже передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала Совсун в своем telegram-канале. Ранее Совсун написала заявления на Арестовича из-за его эпатажного высказывания в отношении женщин. По словам депутата, на своих закрытых «психологических семинарах» бывший советник будто бы назвал представительниц женского пола «существами, которых хочется душить». Из-за этого на него могут выдвинуть обвинение по ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию), передает РЕН ТВ. *Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.