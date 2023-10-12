Украина завела уголовное дело против Арестовича*

Полиция Украины завела уголовное дело на бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, а также был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун.
«Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Также я имею ответ от генпрокурора, что дело уже передали в Киевскую городскую прокуратуру», — написала Совсун в своем telegram-канале.
Ранее Совсун написала заявления на Арестовича из-за его эпатажного высказывания в отношении женщин. По словам депутата, на своих закрытых «психологических семинарах» бывший советник будто бы назвал представительниц женского пола «существами, которых хочется душить».
Из-за этого на него могут выдвинуть обвинение по ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию), передает РЕН ТВ.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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