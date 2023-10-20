Зубаревич назвала регионы с наибольшим потенциалом

Зубаревич: московская и питерская агломерации имеют наивысший потенциал развития
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Лекция об экономическом неравенстве субъектов Федерации. Екатеринбург, зубаревич наталья
Приморский край может выиграть за счет «поворота на Восток», заявила Наталья Зубаревич Фото:

Московская и питерская агломерации обладают наибольшим потенциалом для дальнейшего развития. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич.

«Московская и питерская агломерации. Тут ничего сенсационного нет», — передает слова Зубаревич РБК. Она добавила, что эти крупные городские области имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. На протяжении истории приморское положение на торговых путях, особенно на западе, в Ленинградской области и юге, было выгодным. Однако российская политика привнесла свои изменения, особенно в связи с закрытием долгосрочных торговых возможностей с Европой. Это создает трудности, особенно на Северо-Западе, тесно связанном с торговлей.

В то же время Приморский край имеет неплохой потенциал развития в рамках стратегии «поворота на Восток», за счет развития логистики. Однако «поворот на Восток» — это долгосрочный тренд, требующий значительных инвестиций в инфраструктуру. Более стабильный рост ожидается в аграрных регионах, таких как Черноземье и регионы Южного Федерального округа. Продукция этих регионов имеет востребованность на глобальном рынке, и их аграрный сектор имеет потенциал для дальнейшего развития, заключила Зубаревич.

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Московская и питерская агломерации обладают наибольшим потенциалом для дальнейшего развития. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Московская и питерская агломерации. Тут ничего сенсационного нет», — передает слова Зубаревич РБК. Она добавила, что эти крупные городские области имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. На протяжении истории приморское положение на торговых путях, особенно на западе, в Ленинградской области и юге, было выгодным. Однако российская политика привнесла свои изменения, особенно в связи с закрытием долгосрочных торговых возможностей с Европой. Это создает трудности, особенно на Северо-Западе, тесно связанном с торговлей. В то же время Приморский край имеет неплохой потенциал развития в рамках стратегии «поворота на Восток», за счет развития логистики. Однако «поворот на Восток» — это долгосрочный тренд, требующий значительных инвестиций в инфраструктуру. Более стабильный рост ожидается в аграрных регионах, таких как Черноземье и регионы Южного Федерального округа. Продукция этих регионов имеет востребованность на глобальном рынке, и их аграрный сектор имеет потенциал для дальнейшего развития, заключила Зубаревич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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