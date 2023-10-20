Зубаревич назвала регионы с наибольшим потенциалом

Зубаревич: московская и питерская агломерации имеют наивысший потенциал развития

20 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Приморский край может выиграть за счет «поворота на Восток», заявила Наталья Зубаревич Фото: Анна Майорова © URA.RU Московская и питерская агломерации обладают наибольшим потенциалом для дальнейшего развития. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Московская и питерская агломерации. Тут ничего сенсационного нет», — передает слова Зубаревич РБК. Она добавила, что эти крупные городские области имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. На протяжении истории приморское положение на торговых путях, особенно на западе, в Ленинградской области и юге, было выгодным. Однако российская политика привнесла свои изменения, особенно в связи с закрытием долгосрочных торговых возможностей с Европой. Это создает трудности, особенно на Северо-Западе, тесно связанном с торговлей. В то же время Приморский край имеет неплохой потенциал развития в рамках стратегии «поворота на Восток», за счет развития логистики. Однако «поворот на Восток» — это долгосрочный тренд, требующий значительных инвестиций в инфраструктуру. Более стабильный рост ожидается в аграрных регионах, таких как Черноземье и регионы Южного Федерального округа. Продукция этих регионов имеет востребованность на глобальном рынке, и их аграрный сектор имеет потенциал для дальнейшего развития, заключила Зубаревич.

Московская и питерская агломерации обладают наибольшим потенциалом для дальнейшего развития. Об этом заявила директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Московская и питерская агломерации. Тут ничего сенсационного нет», — передает слова Зубаревич РБК. Она добавила, что эти крупные городские области имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. На протяжении истории приморское положение на торговых путях, особенно на западе, в Ленинградской области и юге, было выгодным. Однако российская политика привнесла свои изменения, особенно в связи с закрытием долгосрочных торговых возможностей с Европой. Это создает трудности, особенно на Северо-Западе, тесно связанном с торговлей. В то же время Приморский край имеет неплохой потенциал развития в рамках стратегии «поворота на Восток», за счет развития логистики. Однако «поворот на Восток» — это долгосрочный тренд, требующий значительных инвестиций в инфраструктуру. Более стабильный рост ожидается в аграрных регионах, таких как Черноземье и регионы Южного Федерального округа. Продукция этих регионов имеет востребованность на глобальном рынке, и их аграрный сектор имеет потенциал для дальнейшего развития, заключила Зубаревич.