AT: НАТО вынуждена пойти на сделку с Россией

21 ноября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Украина показала, что военные идеи альянса устарели, заявил Стивен Брайен Фото: Министерство обороны Великобритании НАТО придется пойти на сделку с Россией, если организации не удастся восстановить свою оборону. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. «Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы», — написал Брайен, его слова приводятся в статье издания Asia Times. По словам экс-чиновника, Украина показала, что военные идеи альянса устарели. Он также отметил, что сейчас НАТО не может производить более 163 тысяч снарядов в месяц, в то время как Россия в силах создавать более 350 тысяч боеприпасов. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа российской армии на Украине является опасностью для НАТО, поскольку это сделает блок более уязвимым. По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Киев, чтобы сделать Украину сильнее на фронте и за столом переговоров, передает RT.

НАТО придется пойти на сделку с Россией, если организации не удастся восстановить свою оборону. Об этом заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен. «Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы», — написал Брайен, его слова приводятся в статье издания Asia Times. По словам экс-чиновника, Украина показала, что военные идеи альянса устарели. Он также отметил, что сейчас НАТО не может производить более 163 тысяч снарядов в месяц, в то время как Россия в силах создавать более 350 тысяч боеприпасов. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа российской армии на Украине является опасностью для НАТО, поскольку это сделает блок более уязвимым. По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Киев, чтобы сделать Украину сильнее на фронте и за столом переговоров, передает RT.