В России появится новая категория заемщиков в 2024 году

ЦБ ограничит спецкредит для рискованных заемщиков до 100 тысяч рублей

22 ноября 2023 в 02:53 Размер текста - 17 +

Центробанк готовится ограничить кредит для заемщиков из группы риска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центробанк РФ готовится ограничить спецкредит для рискованных заемщиков суммой до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила в интервью директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. «Была выделена категория заемщиков с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, хотя и по более высоким ставкам, чем в среднем. Пока предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тысяч рублей», — передают «Известия» слова Даниловой. По данным издания, по займам граждан из группы риска не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита. То есть, ставка будет выше средней, но не более чем на треть. По словам Даниловой, претендент на кредит может считаться рискованным, если его долговая нагрузка выше 60%. С 1 сентября 2023 года Банк России начал ужесточать регулирование выдачи потребительских кредитов через увеличенные надбавки к коэффициентам риска. Эти меры помогут снизить число необеспеченных займов, а также увеличат рост экономики без избыточных рисков.

Центробанк РФ готовится ограничить спецкредит для рискованных заемщиков суммой до 100 тысяч рублей. Об этом сообщила в интервью директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. «Была выделена категория заемщиков с повышенным риском, которые могут получить банковский кредит, хотя и по более высоким ставкам, чем в среднем. Пока предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тысяч рублей», — передают «Известия» слова Даниловой. По данным издания, по займам граждан из группы риска не будут действовать ограничения по полной стоимости кредита. То есть, ставка будет выше средней, но не более чем на треть. По словам Даниловой, претендент на кредит может считаться рискованным, если его долговая нагрузка выше 60%. С 1 сентября 2023 года Банк России начал ужесточать регулирование выдачи потребительских кредитов через увеличенные надбавки к коэффициентам риска. Эти меры помогут снизить число необеспеченных займов, а также увеличат рост экономики без избыточных рисков.