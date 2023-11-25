25 ноября 2023

В США предсказали конец конфликта на Украине к февралю 2024 года

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Фото. Пермь., флаг украины
Конфликт на Украине может закончится в феврале 2024 года Фото:
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Дольше февраля 2024 года Украина в конфликте не продержится, но власти США до последнего будут отрицать проигрыш. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это может произойти из-за нежелания Запада продолжать оказывать финансовую помощь Украине.

Интерес западных стран к конфликту на Украине начал снижаться после начала войны между Израилем и Палестиной. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства. В связи с этим Киев просил США не отказываться от поддержки ВСУ.

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Дольше февраля 2024 года Украина в конфликте не продержится, но власти США до последнего будут отрицать проигрыш. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это может произойти из-за нежелания Запада продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Интерес западных стран к конфликту на Украине начал снижаться после начала войны между Израилем и Палестиной. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства. В связи с этим Киев просил США не отказываться от поддержки ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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