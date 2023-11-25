В США предсказали конец конфликта на Украине к февралю 2024 года

26 ноября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине может закончится в феврале 2024 года Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дольше февраля 2024 года Украина в конфликте не продержится, но власти США до последнего будут отрицать проигрыш. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это может произойти из-за нежелания Запада продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Интерес западных стран к конфликту на Украине начал снижаться после начала войны между Израилем и Палестиной. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства. В связи с этим Киев просил США не отказываться от поддержки ВСУ.

Дольше февраля 2024 года Украина в конфликте не продержится, но власти США до последнего будут отрицать проигрыш. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, это может произойти из-за нежелания Запада продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Интерес западных стран к конфликту на Украине начал снижаться после начала войны между Израилем и Палестиной. В начале ноября американский президент Джо Байден не включил помощь Украине в проект краткосрочного бюджета правительства. В связи с этим Киев просил США не отказываться от поддержки ВСУ.