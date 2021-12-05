Cyprus Mail: на Кипре обнаружены тела двух убитых россиянок

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, берег моря, грот белый камень, средиземное море
Подозреваемый в убийстве россиянок уже задержан Фото:

Две российские туристки, которые ранее были признаны пропавшими без вести, найдены мертвыми на Кипре. Подозреваемый в убийстве мужчина признался в убийстве двух женщин 43 и 33 лет, пишет иностранное издание Cyprus Mail.

«Тела двух российских женщин, пропавших без вести с 17 ноября, были обнаружены в саду одного из домов отдыха. 32-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в убийстве 10 дней назад, дал признательные показания. Он сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где и работал», — приводит информацию газета.

Известно также, что тела нашли в деревне Мониатис в провинции Лимасол. Судя по сообщению СМИ, подозреваемый женат на соотечественнице. После убийства россиянок он вырыл могилы экскаватором, на котором, предположительно, найдена кровь жертв. Мужчина также пользовался банковскими картами убитых.

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Две российские туристки, которые ранее были признаны пропавшими без вести, найдены мертвыми на Кипре. Подозреваемый в убийстве мужчина признался в убийстве двух женщин 43 и 33 лет, пишет иностранное издание Cyprus Mail. «Тела двух российских женщин, пропавших без вести с 17 ноября, были обнаружены в саду одного из домов отдыха. 32-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в убийстве 10 дней назад, дал признательные показания. Он сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где и работал», — приводит информацию газета. Известно также, что тела нашли в деревне Мониатис в провинции Лимасол. Судя по сообщению СМИ, подозреваемый женат на соотечественнице. После убийства россиянок он вырыл могилы экскаватором, на котором, предположительно, найдена кровь жертв. Мужчина также пользовался банковскими картами убитых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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