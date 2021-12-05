Cyprus Mail: на Кипре обнаружены тела двух убитых россиянок

Подозреваемый в убийстве россиянок уже задержан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две российские туристки, которые ранее были признаны пропавшими без вести, найдены мертвыми на Кипре. Подозреваемый в убийстве мужчина признался в убийстве двух женщин 43 и 33 лет, пишет иностранное издание Cyprus Mail.

«Тела двух российских женщин, пропавших без вести с 17 ноября, были обнаружены в саду одного из домов отдыха. 32-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в убийстве 10 дней назад, дал признательные показания. Он сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где и работал», — приводит информацию газета .

Известно также, что тела нашли в деревне Мониатис в провинции Лимасол. Судя по сообщению СМИ, подозреваемый женат на соотечественнице. После убийства россиянок он вырыл могилы экскаватором, на котором, предположительно, найдена кровь жертв. Мужчина также пользовался банковскими картами убитых.