Cyprus Mail: на Кипре обнаружены тела двух убитых россиянок

Две российские туристки, которые ранее были признаны пропавшими без вести, найдены мертвыми на Кипре. Подозреваемый в убийстве мужчина признался в убийстве двух женщин 43 и 33 лет, пишет иностранное издание Cyprus Mail.
«Тела двух российских женщин, пропавших без вести с 17 ноября, были обнаружены в саду одного из домов отдыха. 32-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в убийстве 10 дней назад, дал признательные показания. Он сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где и работал», — приводит информацию газета.
Известно также, что тела нашли в деревне Мониатис в провинции Лимасол. Судя по сообщению СМИ, подозреваемый женат на соотечественнице. После убийства россиянок он вырыл могилы экскаватором, на котором, предположительно, найдена кровь жертв. Мужчина также пользовался банковскими картами убитых.
Две российские туристки, которые ранее были признаны пропавшими без вести, найдены мертвыми на Кипре. Подозреваемый в убийстве мужчина признался в убийстве двух женщин 43 и 33 лет, пишет иностранное издание Cyprus Mail. «Тела двух российских женщин, пропавших без вести с 17 ноября, были обнаружены в саду одного из домов отдыха. 32-летний мужчина, которого арестовали по подозрению в убийстве 10 дней назад, дал признательные показания. Он сказал, что закопал тела в саду дома отдыха, где и работал», — приводит информацию газета. Известно также, что тела нашли в деревне Мониатис в провинции Лимасол. Судя по сообщению СМИ, подозреваемый женат на соотечественнице. После убийства россиянок он вырыл могилы экскаватором, на котором, предположительно, найдена кровь жертв. Мужчина также пользовался банковскими картами убитых.