В Госдуме призвали переименовать Финский залив

Депутат Нилов предложил назвать Финский залив Невским или Кронштадтским

29 ноября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Депутат Нилов придумал несколько новых названий Финскому заливу Фото: Виталий Страхов © URA.RU Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский из-за недружественного отношения Финляндии к РФ. Такое предложение он озвучил РИА Новости. «Сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении <…> этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется Финским? Есть предложение вернуть ему название Невский или Кронштадт», — рассказал Нилов. Он отметил, что поддерживает такие предложения. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирале. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, такое решение приняли, чтобы пресечь нелегальнее пересечение границы мигрантами из Азии и Ближнего Востока.

Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский из-за недружественного отношения Финляндии к РФ. Такое предложение он озвучил РИА Новости. «Сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении <…> этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется Финским? Есть предложение вернуть ему название Невский или Кронштадт», — рассказал Нилов. Он отметил, что поддерживает такие предложения. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирале. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, такое решение приняли, чтобы пресечь нелегальнее пересечение границы мигрантами из Азии и Ближнего Востока.