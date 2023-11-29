В Госдуме призвали переименовать Финский залив

Депутат Нилов предложил назвать Финский залив Невским или Кронштадтским
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Финский залив. Санкт-Петербург, санкт-петербург, Финский залив
Депутат Нилов придумал несколько новых названий Финскому заливу Фото:

Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский из-за недружественного отношения Финляндии к РФ. Такое предложение он озвучил РИА Новости.

«Сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении <…> этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется Финским? Есть предложение вернуть ему название Невский или Кронштадт», — рассказал Нилов. Он отметил, что поддерживает такие предложения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирале. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, такое решение приняли, чтобы пресечь нелегальнее пересечение границы мигрантами из Азии и Ближнего Востока.

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Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в Невский или Кронштадтский из-за недружественного отношения Финляндии к РФ. Такое предложение он озвучил РИА Новости. «Сегодня в Петербурге уже мне задают вопросы: при таком отношении <…> этого соседа, почему у нас, например, наш любимый залив, называется Финским? Есть предложение вернуть ему название Невский или Кронштадт», — рассказал Нилов. Он отметил, что поддерживает такие предложения. Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирале. По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, такое решение приняли, чтобы пресечь нелегальнее пересечение границы мигрантами из Азии и Ближнего Востока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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