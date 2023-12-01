Стали известны подробности о похитителях девочки из Козельска

«Известия»: девочку в Козельске похитила многодетная семья с шестью детьми

02 декабря 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Члены семьи, которые похитили девочку в Калужской области, ранее были судимы, сообщили в СК России по региону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В похищении школьницы из Козельска подозревается многодетная семья, которая воспитывает шестерых детей, до этого была информация только про четверых. Они жили на окраине селения и практически ни с кем не общались. Об этом рассказала глава поселения Касьяново (Калужская область) Любовь Митрохина. «Семья многодетная. Свой образ жизни вели скрытно, особо ни с кем не общались, жили обособленно, дом у них на самом краю села, никто особо не ходил к ним. Они тоже не проявляли активности», — сообщила «Известиям» Любовь Митрохина. Вместе с Ириной жили ее нынешний муж Аркадий, бывший супруг Дмитрий и еще шестеро детей — старший сын женщины, который уже отслужил в армии, двое дошкольников двух и пяти лет, двое школьников (первый и четвертый классы) и девочка, закончившая в прошлом году девять классов. Митрохина отметила, что семья держала домашнее хозяйство. В основном им занималась Ирина, а ее бывший и нынешний супруги, которые нигде не работали, ей помогали. Сейчас в доме, где удерживалась школьница, никого нет. В конце ноября неизвестные похитили школьницу в Козельске, когда та шла из школы домой. За ее возвращение они требовали внушительную сумму в криптовалюте. Через несколько часов похищенную девочку нашли живой, она вернулась к родителям. Позже были задержаны подозреваемые по делу, пишет RT. Как сообщили в СУСК России по Калужской области, похитители ранее были судимы, отмечает VSE42. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В похищении школьницы из Козельска подозревается многодетная семья, которая воспитывает шестерых детей, до этого была информация только про четверых. Они жили на окраине селения и практически ни с кем не общались. Об этом рассказала глава поселения Касьяново (Калужская область) Любовь Митрохина. «Семья многодетная. Свой образ жизни вели скрытно, особо ни с кем не общались, жили обособленно, дом у них на самом краю села, никто особо не ходил к ним. Они тоже не проявляли активности», — сообщила «Известиям» Любовь Митрохина. Вместе с Ириной жили ее нынешний муж Аркадий, бывший супруг Дмитрий и еще шестеро детей — старший сын женщины, который уже отслужил в армии, двое дошкольников двух и пяти лет, двое школьников (первый и четвертый классы) и девочка, закончившая в прошлом году девять классов. Митрохина отметила, что семья держала домашнее хозяйство. В основном им занималась Ирина, а ее бывший и нынешний супруги, которые нигде не работали, ей помогали. Сейчас в доме, где удерживалась школьница, никого нет. В конце ноября неизвестные похитили школьницу в Козельске, когда та шла из школы домой. За ее возвращение они требовали внушительную сумму в криптовалюте. Через несколько часов похищенную девочку нашли живой, она вернулась к родителям. Позже были задержаны подозреваемые по делу, пишет RT. Как сообщили в СУСК России по Калужской области, похитители ранее были судимы, отмечает VSE42.