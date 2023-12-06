В ООН заявили о рекордном числе конфликтов со времен Второй мировой войны

Верховный комиссар ООН: в мире на сегодня проходят 55 вооруженных конфликтов
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В ООН назвали текущую ситуацию в мире «темными временами» Фото:

В мире сейчас насчитывается 55 вооруженных конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна. <…> Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны», — сказал Фолькер Тюрк в ходе брифинга в Женеве, передает РИА Новости. Он назвал текущую обстановку в мире «темными временами».

В настоящий момент в мире проходят несколько значимых вооруженных конфликтов. Это столкновение между Россией и Украиной, а также война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Также накалена обстановка между Китаем и США из-за острова Тайвань. В конце ноября ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти из Сирии. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ближневосточный конфликт может занять около десяти лет.

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В мире сейчас насчитывается 55 вооруженных конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. «Ситуация в мире, которую я описываю, мрачна. <…> Сегодня в мире насчитывается 55 конфликтов, что является рекордом со времен Второй мировой войны», — сказал Фолькер Тюрк в ходе брифинга в Женеве, передает РИА Новости. Он назвал текущую обстановку в мире «темными временами». В настоящий момент в мире проходят несколько значимых вооруженных конфликтов. Это столкновение между Россией и Украиной, а также война на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Также накалена обстановка между Китаем и США из-за острова Тайвань. В конце ноября ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю уйти из Сирии. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ближневосточный конфликт может занять около десяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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