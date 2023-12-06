В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной

Do Rzeczy: на границе Польши стало меньше украинских грузовиков из-за проверок

На польско-украинской границе происходят «странные вещи», пишут польские СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

После того как сотрудники польской налоговой службы начали проверять документы у водителей, пересекающих польско-украинскую границу, число украинских грузовиков с гумпомощью резко сократилось. Об этом заявил представитель Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол. СМИ иронично назвали эту закономерность «странной».

«С четверга машин с гуманитарной помощью вдруг стало гораздо меньше, потому что украинские водители сообщили своему начальству, что документы будут проверены и возможно будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов наказуема», — приводит слова Сокола издание Do Rzeczy . В публикации назвали происходящее на польско-украинской границе «странными вещами».

Сокол сделал вывод из своих наблюдений. «Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал он.

Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша «взяла в заложники» украинскую экономику, заблокировав границу. Польские перевозчики и фермеры уже несколько недель протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. На данный момент очередь из грузовиков на польской стороне достигает 50 км, в ней уже скончались два украинских водителя.