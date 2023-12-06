В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной

Do Rzeczy: на границе Польши стало меньше украинских грузовиков из-за проверок
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На польско-украинской границе происходят «странные вещи», пишут польские СМИ Фото:

После того как сотрудники польской налоговой службы начали проверять документы у водителей, пересекающих польско-украинскую границу, число украинских грузовиков с гумпомощью резко сократилось. Об этом заявил представитель Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол. СМИ иронично назвали эту закономерность «странной».

«С четверга машин с гуманитарной помощью вдруг стало гораздо меньше, потому что украинские водители сообщили своему начальству, что документы будут проверены и возможно будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов наказуема», — приводит слова Сокола издание Do Rzeczy. В публикации назвали происходящее на польско-украинской границе «странными вещами».

Сокол сделал вывод из своих наблюдений. «Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал он.

Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша «взяла в заложники» украинскую экономику, заблокировав границу. Польские перевозчики и фермеры уже несколько недель протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. На данный момент очередь из грузовиков на польской стороне достигает 50 км, в ней уже скончались два украинских водителя.

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После того как сотрудники польской налоговой службы начали проверять документы у водителей, пересекающих польско-украинскую границу, число украинских грузовиков с гумпомощью резко сократилось. Об этом заявил представитель Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол. СМИ иронично назвали эту закономерность «странной». «С четверга машин с гуманитарной помощью вдруг стало гораздо меньше, потому что украинские водители сообщили своему начальству, что документы будут проверены и возможно будут возбуждены уголовные дела, потому что подделка документов наказуема», — приводит слова Сокола издание Do Rzeczy. В публикации назвали происходящее на польско-украинской границе «странными вещами». Сокол сделал вывод из своих наблюдений. «Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал он. Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша «взяла в заложники» украинскую экономику, заблокировав границу. Польские перевозчики и фермеры уже несколько недель протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. На данный момент очередь из грузовиков на польской стороне достигает 50 км, в ней уже скончались два украинских водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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