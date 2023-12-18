Путин напугал студентку-архитектора историей о законах Древнего мира

Студентка-архитектор на встрече победителей чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионал» спросила президента РФ Владимира Путина о том, могут ли студенты выполнять заказы предприятий во время обучения. Российский глава одобрил инициативу, однако напомнил о кодексе Хамурапи, который действовал в Древнем мире.
«Мне кажется да <…> В Древнем мире, в соответствии с кодексом Хамурапи, было такое правило: если инженер построил дом, который рухнул, и кто-то из членов семьи погибал, то смерти предавали члена семьи строителя», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что в данной сфере важно, чтобы все соответствовало требованиям безопасности.
Ранее Путин на встрече сообщил, что будет исправлен регламент по набору женщин в академию ФСБ. Также он назвал девушек резервом РФ, передает телеканал 360.
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