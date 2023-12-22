Bild: Киев признает отсутствие шансов для контрнаступления ВСУ

23 декабря 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

По мнению Ронцхаймера слова Зеленского не совпадают с происходящей реальностью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти признают, что не имеют шансов начать новое контрнаступление своих Вооруженных сил в ближайшее время. Своим мнением поделился немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер. «Я встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных, показали мне, в частности, одну вещь: заявления чиновников все меньше и меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется. <…> Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. По крайней мере, на данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X. Он приводит слова ряда официальных лиц Украины, что время начинает играть в пользу России. По мнению немецкого журналиста, на Украине понимают, что официальные слова президента Владимира Зеленского и его окружения не совпадают с происходящей реальностью. Он призывает чиновников в Киеве, Европе и Германии публично говорить правду и брать на себя больше ответственности в этом вопросе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что разочарован результатами Североатлантическом контрнаступления ВСУ, об этом рассказывало НСН. По его словам, в блоке надеялись на то, что украинские войска смогут летом 2023 году взять под свой контроль больше территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти признают, что не имеют шансов начать новое контрнаступление своих Вооруженных сил в ближайшее время. Своим мнением поделился немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер. «Я встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных, показали мне, в частности, одну вещь: заявления чиновников все меньше и меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется. <…> Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. По крайней мере, на данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X. Он приводит слова ряда официальных лиц Украины, что время начинает играть в пользу России. По мнению немецкого журналиста, на Украине понимают, что официальные слова президента Владимира Зеленского и его окружения не совпадают с происходящей реальностью. Он призывает чиновников в Киеве, Европе и Германии публично говорить правду и брать на себя больше ответственности в этом вопросе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что разочарован результатами Североатлантическом контрнаступления ВСУ, об этом рассказывало НСН. По его словам, в блоке надеялись на то, что украинские войска смогут летом 2023 году взять под свой контроль больше территории.