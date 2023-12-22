Bild: Киев признает отсутствие шансов для контрнаступления ВСУ

Украинские власти признают, что не имеют шансов начать новое контрнаступление своих Вооруженных сил в ближайшее время. Своим мнением поделился немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер.
«Я встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных, показали мне, в частности, одну вещь: заявления чиновников все меньше и меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется. <…> Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. По крайней мере, на данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X. Он приводит слова ряда официальных лиц Украины, что время начинает играть в пользу России.
По мнению немецкого журналиста, на Украине понимают, что официальные слова президента Владимира Зеленского и его окружения не совпадают с происходящей реальностью. Он призывает чиновников в Киеве, Европе и Германии публично говорить правду и брать на себя больше ответственности в этом вопросе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что разочарован результатами Североатлантическом контрнаступления ВСУ, об этом рассказывало НСН. По его словам, в блоке надеялись на то, что украинские войска смогут летом 2023 году взять под свой контроль больше территории.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.