22 декабря 2023

Bild: Киев признает отсутствие шансов для контрнаступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и компания. stock, зеленский владимир, stock
По мнению Ронцхаймера слова Зеленского не совпадают с происходящей реальностью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти признают, что не имеют шансов начать новое контрнаступление своих Вооруженных сил в ближайшее время. Своим мнением поделился немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

«Я встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных, показали мне, в частности, одну вещь: заявления чиновников все меньше и меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется. <…> Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. По крайней мере, на данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X. Он приводит слова ряда официальных лиц Украины, что время начинает играть в пользу России.

По мнению немецкого журналиста, на Украине понимают, что официальные слова президента Владимира Зеленского и его окружения не совпадают с происходящей реальностью. Он призывает чиновников в Киеве, Европе и Германии публично говорить правду и брать на себя больше ответственности в этом вопросе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что разочарован результатами Североатлантическом контрнаступления ВСУ, об этом рассказывало НСН. По его словам, в блоке надеялись на то, что украинские войска смогут летом 2023 году взять под свой контроль больше территории.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские власти признают, что не имеют шансов начать новое контрнаступление своих Вооруженных сил в ближайшее время. Своим мнением поделился немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер. «Я встретился с министром обороны Рустемом Умеровым и рядом других чиновников и военных, показали мне, в частности, одну вещь: заявления чиновников все меньше и меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется. <…> Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. По крайней мере, на данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления», — написал Ронцхаймер на своей странице в социальной сети X. Он приводит слова ряда официальных лиц Украины, что время начинает играть в пользу России. По мнению немецкого журналиста, на Украине понимают, что официальные слова президента Владимира Зеленского и его окружения не совпадают с происходящей реальностью. Он призывает чиновников в Киеве, Европе и Германии публично говорить правду и брать на себя больше ответственности в этом вопросе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что разочарован результатами Североатлантическом контрнаступления ВСУ, об этом рассказывало НСН. По его словам, в блоке надеялись на то, что украинские войска смогут летом 2023 году взять под свой контроль больше территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...