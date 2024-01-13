Reuters: Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден сообщил, что США не поддерживают независимость Тайваня Фото:

США не поддерживают независимость острова Тайвань от Китая. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Мы не поддерживаем независимость…» — заявил Байден. Его слова передает агентство Reuters. Отмечается, что до начала голосования на Тайване власти США сообщили, что «было бы неприемлемо» вмешательство «любой» страны в выборы.

Ранее Байден уже заявлял, что США не поощряют независимость Тайваня. Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран сообщила, что США не будут поддерживать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Выборы главы администрации на Тайване прошли 13 января. Победителем стал Лай Циндэ.

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США не поддерживают независимость острова Тайвань от Китая. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мы не поддерживаем независимость…» — заявил Байден. Его слова передает агентство Reuters. Отмечается, что до начала голосования на Тайване власти США сообщили, что «было бы неприемлемо» вмешательство «любой» страны в выборы. Ранее Байден уже заявлял, что США не поощряют независимость Тайваня. Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран сообщила, что США не будут поддерживать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Выборы главы администрации на Тайване прошли 13 января. Победителем стал Лай Циндэ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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