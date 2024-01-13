В мире Reuters: Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня 13 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 + Джо Байден сообщил, что США не поддерживают независимость Тайваня Фото: Official White House / Erin Scott США не поддерживают независимость острова Тайвань от Китая. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мы не поддерживаем независимость…» — заявил Байден. Его слова передает агентство Reuters . Отмечается, что до начала голосования на Тайване власти США сообщили, что «было бы неприемлемо» вмешательство «любой» страны в выборы. Ранее Байден уже заявлял, что США не поощряют независимость Тайваня. Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран сообщила, что США не будут поддерживать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Выборы главы администрации на Тайване прошли 13 января. Победителем стал Лай Циндэ. США не поддерживают независимость острова Тайвань от Китая. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мы не поддерживаем независимость…» — заявил Байден. Его слова передает агентство Reuters. Отмечается, что до начала голосования на Тайване власти США сообщили, что «было бы неприемлемо» вмешательство «любой» страны в выборы. Ранее Байден уже заявлял, что США не поощряют независимость Тайваня. Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран сообщила, что США не будут поддерживать независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Выборы главы администрации на Тайване прошли 13 января. Победителем стал Лай Циндэ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям