В России подорожает корм для кошек и собак

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Магазины, клипарт. Екатеринбург, кошачья еда, корм для животных, еда для собак
Цены на корм для животных повысят на 12% Фото:
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С 5 февраля 2024 года сухой и влажный корм для животных подорожает на 12%. Изменение цен затронет фирмы «Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan. Об этом сообщило российское подразделение компании Nestle.

«Российское подразделение швейцарской компании Nestle <…> предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%», — передает РБК информацию источника. Отмечается, что изменение ценника произойдет 5 февраля и затронет влажные и сухие корма для домашних питомцев. В частности, подорожают продукты таких производителей, как Purina One, «Дарлинг», Pro Plan, Felix и «Гурмэ».

Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проконтролируют повышение цен на корма для животных. В обращении ведомств к первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову говорится, что с начала 2023 года стоимость на эту продукцию поднялась в среднем на 20-30%.

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С 5 февраля 2024 года сухой и влажный корм для животных подорожает на 12%. Изменение цен затронет фирмы «Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan. Об этом сообщило российское подразделение компании Nestle. «Российское подразделение швейцарской компании Nestle <…> предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%», — передает РБК информацию источника. Отмечается, что изменение ценника произойдет 5 февраля и затронет влажные и сухие корма для домашних питомцев. В частности, подорожают продукты таких производителей, как Purina One, «Дарлинг», Pro Plan, Felix и «Гурмэ». Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проконтролируют повышение цен на корма для животных. В обращении ведомств к первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову говорится, что с начала 2023 года стоимость на эту продукцию поднялась в среднем на 20-30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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