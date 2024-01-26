В России подорожает корм для кошек и собак

26 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Цены на корм для животных повысят на 12% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России С 5 февраля 2024 года сухой и влажный корм для животных подорожает на 12%. Изменение цен затронет фирмы «Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan. Об этом сообщило российское подразделение компании Nestle. «Российское подразделение швейцарской компании Nestle <…> предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%», — передает РБК информацию источника. Отмечается, что изменение ценника произойдет 5 февраля и затронет влажные и сухие корма для домашних питомцев. В частности, подорожают продукты таких производителей, как Purina One, «Дарлинг», Pro Plan, Felix и «Гурмэ». Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проконтролируют повышение цен на корма для животных. В обращении ведомств к первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову говорится, что с начала 2023 года стоимость на эту продукцию поднялась в среднем на 20-30%.

С 5 февраля 2024 года сухой и влажный корм для животных подорожает на 12%. Изменение цен затронет фирмы «Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan. Об этом сообщило российское подразделение компании Nestle. «Российское подразделение швейцарской компании Nestle <…> предупредило партнеров о повышении отпускных цен на эти товары до 12%», — передает РБК информацию источника. Отмечается, что изменение ценника произойдет 5 февраля и затронет влажные и сухие корма для домашних питомцев. В частности, подорожают продукты таких производителей, как Purina One, «Дарлинг», Pro Plan, Felix и «Гурмэ». Ранее сообщалось, что ФАС и Генпрокуратура проконтролируют повышение цен на корма для животных. В обращении ведомств к первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову говорится, что с начала 2023 года стоимость на эту продукцию поднялась в среднем на 20-30%.