Пластический хирург Хайдаров закрыл клинику после скандала со звездами

01 февраля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

ООО «Русская медицина» была ликвидирована 15 января Фото: Анна Майорова © URA.RU Звездный хирург Тимур Хайдаров ликвидировал клинику ООО «Русская медицина», следует из документов. Это произошло после того, как пациенты стали массово жаловаться на качество услуг. «Предприятие у ООО „Русская медицина“ было ликвидировано 15 января 2024 года. <…> Он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств», — передает « Газета.Ru », которая ознакомилась с документами. Ранее певица Анастасия Сланевская (Слава) заявила, что Хайдаров некачественно сделал ей грудь. По ее словам, после операции она обнаружила «отвратительные шрамы». Сам хирург заявил, что артистка должным образом не следила за повреждениями. Однако это не помогло Хайдарову — 50 девушек написали коллективное письмо с жалобами. Ранее Хайдаров заявил, что Слава и ее союзники пытаются разрушить его репутацию. По его словам, это угрожает еще и личной жизни.

Звездный хирург Тимур Хайдаров ликвидировал клинику ООО «Русская медицина», следует из документов. Это произошло после того, как пациенты стали массово жаловаться на качество услуг. «Предприятие у ООО „Русская медицина“ было ликвидировано 15 января 2024 года. <…> Он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств», — передает «Газета.Ru», которая ознакомилась с документами. Ранее певица Анастасия Сланевская (Слава) заявила, что Хайдаров некачественно сделал ей грудь. По ее словам, после операции она обнаружила «отвратительные шрамы». Сам хирург заявил, что артистка должным образом не следила за повреждениями. Однако это не помогло Хайдарову — 50 девушек написали коллективное письмо с жалобами. Ранее Хайдаров заявил, что Слава и ее союзники пытаются разрушить его репутацию. По его словам, это угрожает еще и личной жизни.