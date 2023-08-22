Звездный хирург Хайдаров обвинил певицу Славу в дискредитации. Видео

22 августа 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Певица Слава выражает претензии Тимуру Хайдарову за результат пластической операции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пластический хирург Тимур Хайдаров утверждает, что певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, и другие его оппоненты стремятся разрушить и дискредитировать его репутацию, но не имеют никаких оснований для этого. По утверждениям хирурга, начатая против него кампания также затрагивает и его личную жизнь. «Главной задачей Сланевской и других оппонентов является дискредитация моего честного имени», — передает слова Хайдарова Пятый канал. Он подчеркнул, что враждебная кампания против него даже затрагивает его личную жизнь и семью. Хайдаров заявил, что все утверждения о его отсутствии дипломов и отсутствии лицензии у его клиники являются ложными и призвал всех заинтересованных проверить доступные документы. Врач также уверен, что певица Слава и другие пострадавшие не обратились в полицию, потому что не имеют веских оснований для этого. Хайдаров подчеркнул, что не собирается приостанавливать работу своей клиники. Он все еще надеется решить конфликт со Славой мирным путем. Ранее стало известно, что певица Слава и ее коллега Любовь Успенская продолжают скандал вокруг неудачных пластических операций, которые они сделали в клинике Тимура Хайдарова. Слава рассказала о некачественных результатов подтяжки груди, в то время как Успенская была недовольна работой на увеличение ягодиц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пластический хирург Тимур Хайдаров утверждает, что певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, и другие его оппоненты стремятся разрушить и дискредитировать его репутацию, но не имеют никаких оснований для этого. По утверждениям хирурга, начатая против него кампания также затрагивает и его личную жизнь. «Главной задачей Сланевской и других оппонентов является дискредитация моего честного имени», — передает слова Хайдарова Пятый канал. Он подчеркнул, что враждебная кампания против него даже затрагивает его личную жизнь и семью. Хайдаров заявил, что все утверждения о его отсутствии дипломов и отсутствии лицензии у его клиники являются ложными и призвал всех заинтересованных проверить доступные документы. Врач также уверен, что певица Слава и другие пострадавшие не обратились в полицию, потому что не имеют веских оснований для этого. Хайдаров подчеркнул, что не собирается приостанавливать работу своей клиники. Он все еще надеется решить конфликт со Славой мирным путем. Ранее стало известно, что певица Слава и ее коллега Любовь Успенская продолжают скандал вокруг неудачных пластических операций, которые они сделали в клинике Тимура Хайдарова. Слава рассказала о некачественных результатов подтяжки груди, в то время как Успенская была недовольна работой на увеличение ягодиц.