В Башкирии мужчина пытался похитить маленькую девочку. Видео

06 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Пытавшегося похитить девочку ищет полиция Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Башкирском городе Стерлитамак мужчина в балаклаве пытался похитить семилетнюю девочку, когда она возвращалась из школы вместе с братом. Сейчас злоумышленника ищет полиция, передает telegram-канал Shot. «Семилетняя девочка вместе со своим братом возвращались из школы, в какой-то момент за ними начал идти неизвестный мужчина в балаклаве. Зайдя за угол дома он резко схватил девочку и попытался утащить с собой», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, злоумышленник протащил школьницу пару метров. Однако позже брат девочки выдернул сестру из рук мужчины. Уточняется, что после того, как брат девочки помешал похищению, мужчина сразу убежал. Сейчас полиция ищет человека в зеленой куртке, синих штанах и серой шапке. Также сотрудники МВД опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.

В Башкирском городе Стерлитамак мужчина в балаклаве пытался похитить семилетнюю девочку, когда она возвращалась из школы вместе с братом. Сейчас злоумышленника ищет полиция, передает telegram-канал Shot. «Семилетняя девочка вместе со своим братом возвращались из школы, в какой-то момент за ними начал идти неизвестный мужчина в балаклаве. Зайдя за угол дома он резко схватил девочку и попытался утащить с собой», — написали в telegram-канале. По данным СМИ, злоумышленник протащил школьницу пару метров. Однако позже брат девочки выдернул сестру из рук мужчины. Уточняется, что после того, как брат девочки помешал похищению, мужчина сразу убежал. Сейчас полиция ищет человека в зеленой куртке, синих штанах и серой шапке. Также сотрудники МВД опрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения.