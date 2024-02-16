Украинский военнопленный боится возвращаться домой после сбитого Ил-76

Украинский военнопленный рассказал о страхе возвращаться на Родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнопленный боится возвращаться домой после случая со сбитым ВСУ российским Ил-76, на борту которого были пленные ВСУ для обмена. Об этом рассказал сам военнопленный Роман Тутов.

«Можно умереть по возвращении домой от своей ракеты. Это, если честно, страшно», — сказал Тутов РИА Новости. Он считает, что если произошедшее является халатностью, то виновные должны понести наказание. Украинский военнослужащий назвал случай серьезным преступлением.

Сбитый над Белгородской областью самолет Ил-76 вез 65 пленных военнослужащих ВСУ до пункта обмена. Перед ударом экипаж сообщил о внешнем воздействии. По данным черных ящиков, ВСУ ударили по самолету из американской ЗРК Patriot. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Киев сбил военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны РФ по неосторожности. По его словам, пуски ракет по воздушному судну со стороны Украины могли произойти из-за непонимания того, как работают западные системы ПВО, передает «Национальная служба новостей».