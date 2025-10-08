Увеличилось количество жертв в результате удара ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области после атаки ВСУ погибли три человека и девять ранены
В результате ракетных обстрелов ВСУ погибли трое жителей Белгородской области
В результате ракетных обстрелов ВСУ погибли трое жителей Белгородской области

В Белгородской области в результате ракетных обстрелов ВСУ число пострадавших увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина. Самые искренние и глубокие соболезнования родным, на которых обрушилось такое страшное горе... Девять мирных жительниц получили ранения: четыре женщины получили множественные осколочные ранения, еще у пятерых предварительно диагностированы баротравмы», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По словам главы региона, в двух многоквартирных домах повреждена кровля, окна, балконы и фасады.

Здание социального объекта частично разрушено. В двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены 5 автомобилей. Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности — они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте.

ВСУ нанесли ракетные удары по Белгородской области. Сигналы о ракетной опасности объявлялись несколько раз на протяжении ночи. Утром обстрелу подвергся поселок Маслова Пристань Шебекинского округа. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.

