В ДНР перехватили британский беспилотник, летевший на гражданский объект. Фото, видео

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Денис Пушилин отметил, что спецслужбы РФ предотвратили теракт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новоазовском районе (ДНР) был перехвачен реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, дрон направлялся на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.

«В Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон был загружен семью килограммами взрывчатого вещества.

По словам Пушилина, БПЛА был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что российские спецслужбы смогли предотвратить теракт.

Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщила, что в ДНР из-за украинских обстрелов с 15 по 21 января погибло не менее 31 мирного жителя. Отмечается, что еще 45 получили ранения.

Британский дрон ДНР
Британский дрон ДНР
Фото:

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В Новоазовском районе (ДНР) был перехвачен реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, дрон направлялся на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. «В Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон был загружен семью килограммами взрывчатого вещества. По словам Пушилина, БПЛА был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что российские спецслужбы смогли предотвратить теракт. Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщила, что в ДНР из-за украинских обстрелов с 15 по 21 января погибло не менее 31 мирного жителя. Отмечается, что еще 45 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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