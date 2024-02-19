Армия и оружие В ДНР перехватили британский беспилотник, летевший на гражданский объект. Фото, видео 19 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Денис Пушилин отметил, что спецслужбы РФ предотвратили теракт Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новоазовском районе (ДНР) был перехвачен реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, дрон направлялся на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. «В Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон был загружен семью килограммами взрывчатого вещества. По словам Пушилина, БПЛА был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что российские спецслужбы смогли предотвратить теракт. Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщила, что в ДНР из-за украинских обстрелов с 15 по 21 января погибло не менее 31 мирного жителя. Отмечается, что еще 45 получили ранения. Британский дрон ДНР Фото: telegram-канал Дениса Пушилина https://t.me/PushilinDenis/4294 В Новоазовском районе (ДНР) был перехвачен реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, дрон направлялся на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. «В Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон был загружен семью килограммами взрывчатого вещества. По словам Пушилина, БПЛА был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что российские спецслужбы смогли предотвратить теракт. Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщила, что в ДНР из-за украинских обстрелов с 15 по 21 января погибло не менее 31 мирного жителя. Отмечается, что еще 45 получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям