В Новоазовском районе (ДНР) был перехвачен реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, дрон направлялся на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя.
«В Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон был загружен семью килограммами взрывчатого вещества.
По словам Пушилина, БПЛА был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что российские спецслужбы смогли предотвратить теракт.
Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщила, что в ДНР из-за украинских обстрелов с 15 по 21 января погибло не менее 31 мирного жителя. Отмечается, что еще 45 получили ранения.
В Новоазовском районе (ДНР) был перехвачен реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, дрон направлялся на объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. «В Новоазовском районе Республики перехвачен британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что дрон был загружен семью килограммами взрывчатого вещества. По словам Пушилина, БПЛА был нацелен на крупный объект гражданской инфраструктуры Мариуполя. Глава ДНР подчеркнул, что российские спецслужбы смогли предотвратить теракт. Ранее аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой сообщила, что в ДНР из-за украинских обстрелов с 15 по 21 января погибло не менее 31 мирного жителя. Отмечается, что еще 45 получили ранения.