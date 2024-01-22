Омбудсммен ДНР раскрыла число погибших мирных жителей за неделю

Омбудсммен ДНР Морозова: в Донецке погиб 31 мирный житель за неделю

22 января 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В ДНР за неделю 45 жителей получили ранения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике из-за украинских обстрелов за неделю, с 15 по 21 января, погибло не менее 31 мирного жителя, еще 45 получили ранения. Такие данные приводит аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Согласло инфографике, опубликованной в telegram-канале Морозовой, с 15 по 21 января погиб 31 мирный житель Донецкой народной республики, среди 45 раненых есть трое детей. Отмечается, что за весь период военных действий со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Ранее, 21 января, ВСУ устроили массовый обстрел рынка в Донецке. В результате атаки погибли 28 человек, 30 жителей получили ранения. Фото: telegram-канал омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, https://t.me/aupch_dnr/4066

В Донецкой народной республике из-за украинских обстрелов за неделю, с 15 по 21 января, погибло не менее 31 мирного жителя, еще 45 получили ранения. Такие данные приводит аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Согласло инфографике, опубликованной в telegram-канале Морозовой, с 15 по 21 января погиб 31 мирный житель Донецкой народной республики, среди 45 раненых есть трое детей. Отмечается, что за весь период военных действий со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Ранее, 21 января, ВСУ устроили массовый обстрел рынка в Донецке. В результате атаки погибли 28 человек, 30 жителей получили ранения.