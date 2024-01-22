Омбудсммен ДНР раскрыла число погибших мирных жителей за неделю

Омбудсммен ДНР Морозова: в Донецке погиб 31 мирный житель за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, точка у, оцепление, обстрел, терракт, народная милиция
В ДНР за неделю 45 жителей получили ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике из-за украинских обстрелов за неделю, с 15 по 21 января, погибло не менее 31 мирного жителя, еще 45 получили ранения. Такие данные приводит аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой.

Согласло инфографике, опубликованной в telegram-канале Морозовой, с 15 по 21 января погиб 31 мирный житель Донецкой народной республики, среди 45 раненых есть трое детей. Отмечается, что за весь период военных действий со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка.

Ранее, 21 января, ВСУ устроили массовый обстрел рынка в Донецке. В результате атаки погибли 28 человек, 30 жителей получили ранения.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецкой народной республике из-за украинских обстрелов за неделю, с 15 по 21 января, погибло не менее 31 мирного жителя, еще 45 получили ранения. Такие данные приводит аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. Согласло инфографике, опубликованной в telegram-канале Морозовой, с 15 по 21 января погиб 31 мирный житель Донецкой народной республики, среди 45 раненых есть трое детей. Отмечается, что за весь период военных действий со стороны Украины в ДНР погибли 9165 человек, в том числе 233 ребенка. Ранее, 21 января, ВСУ устроили массовый обстрел рынка в Донецке. В результате атаки погибли 28 человек, 30 жителей получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...