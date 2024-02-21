Лидер Узбекистана заявил о проектах с Россией на 45 миллиардов долларов

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, мирзиеев шавкат
Между Россией и Узбекистаном высокий потенциал инвестиций, заявил Шавкат Мирзиеев Фото:

Узбекистан с Россией разрабатывают перспективных проекты на 45 миллиардов долларов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

«На 45 миллиардов долларов у нас с Россией есть перспективные проекты», — заявил Мирзиеев. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он также отметил высокий потенциал инвестиций между Узбекистаном и Россией. Среди прочего, планируется, что к 2024 году будут реализованы инвестиции на сумму пять миллиардов долларов с участием российских партнеров.

Мирзиеев подчеркнул, что эти проекты уже имеют реальных исполнителей и затрагивают различные регионы. Он также выразил надежду, что Путин совершит визит в Узбекистан после выборов президента. В ходе встречи российский лидер пошутил, что «кругом ваши люди», узнав, что министр транспорта России Виталий Савельев родился в Узбекистане.

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Узбекистан с Россией разрабатывают перспективных проекты на 45 миллиардов долларов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев. «На 45 миллиардов долларов у нас с Россией есть перспективные проекты», — заявил Мирзиеев. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он также отметил высокий потенциал инвестиций между Узбекистаном и Россией. Среди прочего, планируется, что к 2024 году будут реализованы инвестиции на сумму пять миллиардов долларов с участием российских партнеров. Мирзиеев подчеркнул, что эти проекты уже имеют реальных исполнителей и затрагивают различные регионы. Он также выразил надежду, что Путин совершит визит в Узбекистан после выборов президента. В ходе встречи российский лидер пошутил, что «кругом ваши люди», узнав, что министр транспорта России Виталий Савельев родился в Узбекистане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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