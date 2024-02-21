Лидер Узбекистана заявил о проектах с Россией на 45 миллиардов долларов

Узбекистан с Россией разрабатывают перспективных проекты на 45 миллиардов долларов. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.
«На 45 миллиардов долларов у нас с Россией есть перспективные проекты», — заявил Мирзиеев. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он также отметил высокий потенциал инвестиций между Узбекистаном и Россией. Среди прочего, планируется, что к 2024 году будут реализованы инвестиции на сумму пять миллиардов долларов с участием российских партнеров.
Мирзиеев подчеркнул, что эти проекты уже имеют реальных исполнителей и затрагивают различные регионы. Он также выразил надежду, что Путин совершит визит в Узбекистан после выборов президента. В ходе встречи российский лидер пошутил, что «кругом ваши люди», узнав, что министр транспорта России Виталий Савельев родился в Узбекистане.
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