В МИД РФ сообщили о фейковом видео Лаврова

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Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
В сети распространяется фейковое видео с интервью Сергея Лаврова, заявили в МИД РФ Фото:

Российский МИД предупредил о распространении фальсифицированного видео с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в социальных сетях. Оно касается интервью посвященного 25-летию бомбардировок Югославии.

«Авторы фейка при помощи нейросетей наложили 'абсолютно не соответствующую обработку текста' на видео с интервью Лаврова», — сообщили в МИД России. Поддельное видео произносит слова министра, вырывая их из контекста оригинального интервью. Само интервью было дано Лавровым для документального фильма, посвященного 25-летию начала операции НАТО в Югославии, и опубликовано 24 марта, заключили в министерстве.

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Российский МИД предупредил о распространении фальсифицированного видео с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в социальных сетях. Оно касается интервью посвященного 25-летию бомбардировок Югославии. «Авторы фейка при помощи нейросетей наложили 'абсолютно не соответствующую обработку текста' на видео с интервью Лаврова», — сообщили в МИД России. Поддельное видео произносит слова министра, вырывая их из контекста оригинального интервью. Само интервью было дано Лавровым для документального фильма, посвященного 25-летию начала операции НАТО в Югославии, и опубликовано 24 марта, заключили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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