В МИД РФ сообщили о фейковом видео Лаврова

27 марта 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

В сети распространяется фейковое видео с интервью Сергея Лаврова, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский МИД предупредил о распространении фальсифицированного видео с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в социальных сетях. Оно касается интервью посвященного 25-летию бомбардировок Югославии. «Авторы фейка при помощи нейросетей наложили 'абсолютно не соответствующую обработку текста' на видео с интервью Лаврова», — сообщили в МИД России. Поддельное видео произносит слова министра, вырывая их из контекста оригинального интервью. Само интервью было дано Лавровым для документального фильма, посвященного 25-летию начала операции НАТО в Югославии, и опубликовано 24 марта, заключили в министерстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский МИД предупредил о распространении фальсифицированного видео с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в социальных сетях. Оно касается интервью посвященного 25-летию бомбардировок Югославии. «Авторы фейка при помощи нейросетей наложили 'абсолютно не соответствующую обработку текста' на видео с интервью Лаврова», — сообщили в МИД России. Поддельное видео произносит слова министра, вырывая их из контекста оригинального интервью. Само интервью было дано Лавровым для документального фильма, посвященного 25-летию начала операции НАТО в Югославии, и опубликовано 24 марта, заключили в министерстве.