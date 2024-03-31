Маркировка одежды в РФ расширена на новые категории товаров

В России с 1 апреля будут промаркированы трикотажные мужские рубашки и брюки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак».
«Поэтапное включение новых товаров в „Честный знак“ очень важно для отрасли. Это позволяет рынку адаптироваться к новым условиям без рисков», — заявила «Известиям» сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.
С 1 апреля одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды, трикотажные мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров будут промаркированы.
15 января вступило в силу постановление правительства о маркировке разливного пива, URA.RU писало об этом. Благодаря этому решению, потребителям будет проще выбрать качественный продукт.
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