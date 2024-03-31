31 марта 2024

Маркировка одежды в РФ расширена на новые категории товаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда в Галерее Вояж. Тюмень , бутик, одежда
В РФ стартовала обязательная маркировка костюмов, платьев, одежды из искусственного меха (архивное фото) Фото:

В России с 1 апреля будут промаркированы трикотажные мужские рубашки и брюки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак».

«Поэтапное включение новых товаров в „Честный знак“ очень важно для отрасли. Это позволяет рынку адаптироваться к новым условиям без рисков», — заявила «Известиям» сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова.

С 1 апреля одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды, трикотажные мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров будут промаркированы.

15 января вступило в силу постановление правительства о маркировке разливного пива, URA.RU писало об этом. Благодаря этому решению, потребителям будет проще выбрать качественный продукт.

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В России с 1 апреля будут промаркированы трикотажные мужские рубашки и брюки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе государственной системы маркировки «Честный знак». «Поэтапное включение новых товаров в „Честный знак“ очень важно для отрасли. Это позволяет рынку адаптироваться к новым условиям без рисков», — заявила «Известиям» сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова. С 1 апреля одежда из искусственного меха и фетра, спортивные и лыжные костюмы, отдельные предметы спецодежды, трикотажные мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров будут промаркированы. 15 января вступило в силу постановление правительства о маркировке разливного пива, URA.RU писало об этом. Благодаря этому решению, потребителям будет проще выбрать качественный продукт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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