В России заработала обязательная маркировка разливного пива

15 января 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

В России ввели обязательную маркировку пива на розлив Фото: Илья Московец © URA.RU В России с 15 января производители обязаны делать маркировку разливного пива. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в законную силу. «Благодаря маркировке разливного пива можно будет отследить и сопоставить объемы производства напитка с объемом его продажи в рознице. Это позволит защитить покупателей от фальсификата», — отмечает оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий». В России маркировка пива в любой таре вводится постепенно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в «Честном знаке», а с 1 апреля прошлого года уже началась маркировка напитка в кегах. В стеклянных бутылках и полимерной упаковке маркировка введена с 1 октября 2023 года. Маркировка пива в алюминиевой банке и в иных видах потребительской упаковки введена с 15 января 2024 года. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию в 2023 году. На рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию.

В России с 15 января производители обязаны делать маркировку разливного пива. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в законную силу. «Благодаря маркировке разливного пива можно будет отследить и сопоставить объемы производства напитка с объемом его продажи в рознице. Это позволит защитить покупателей от фальсификата», — отмечает оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий». В России маркировка пива в любой таре вводится постепенно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в «Честном знаке», а с 1 апреля прошлого года уже началась маркировка напитка в кегах. В стеклянных бутылках и полимерной упаковке маркировка введена с 1 октября 2023 года. Маркировка пива в алюминиевой банке и в иных видах потребительской упаковки введена с 15 января 2024 года. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию в 2023 году. На рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию.