14 января 2024

В России заработала обязательная маркировка разливного пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пиво, алкоголь, разливное пиво, кеги
В России ввели обязательную маркировку пива на розлив Фото:

В России с 15 января производители обязаны делать маркировку разливного пива. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в законную силу.

«Благодаря маркировке разливного пива можно будет отследить и сопоставить объемы производства напитка с объемом его продажи в рознице. Это позволит защитить покупателей от фальсификата», — отмечает оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий».

В России маркировка пива в любой таре вводится постепенно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в «Честном знаке», а с 1 апреля прошлого года уже началась маркировка напитка в кегах. В стеклянных бутылках и полимерной упаковке маркировка введена с 1 октября 2023 года. Маркировка пива в алюминиевой банке и в иных видах потребительской упаковки введена с 15 января 2024 года.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию в 2023 году. На рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию.

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В России с 15 января производители обязаны делать маркировку разливного пива. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в законную силу. «Благодаря маркировке разливного пива можно будет отследить и сопоставить объемы производства напитка с объемом его продажи в рознице. Это позволит защитить покупателей от фальсификата», — отмечает оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий». В России маркировка пива в любой таре вводится постепенно. С 1 марта 2023 года стала обязательной регистрация бизнеса в «Честном знаке», а с 1 апреля прошлого года уже началась маркировка напитка в кегах. В стеклянных бутылках и полимерной упаковке маркировка введена с 1 октября 2023 года. Маркировка пива в алюминиевой банке и в иных видах потребительской упаковки введена с 15 января 2024 года. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию в 2023 году. На рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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