Путин дал оценку работе Хабирова на посту главы Башкортостана

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин на встрече дал важное поручение главе Башкортостана Радию Хабирову Фото:

Президент РФ Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова на посту главы Республики Башкортостан во время их встречи во вторник 9 апреля, и дал важное поручение на тот случай, если Хабирову удастся переизбраться на новый срок в сентябре. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24».

«С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь», — обратился Путин к собеседнику. Президент отметил, что у главы Башкортостана «в целом, все получается, но выбор остается за людьми», а российский лидер, со своей стороны, сделает все, чтобы поддержать его кандидатуру.

Хабиров отчитался на встрече об основных показателях, достигнутых в республике за те пять лет, что он возглавляет Башкортостан. Особое внимание республика уделяет совместным проектам в ДНР и ЛНР, развитию сельского хозяйства и поддержке науки и медицины. Традиционно, сильная нефтехимическая отрасль Башкортостана получила дополнительную поддержку в 100 млрд рублей новых инвестпроектов.

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Президент РФ Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова на посту главы Республики Башкортостан во время их встречи во вторник 9 апреля, и дал важное поручение на тот случай, если Хабирову удастся переизбраться на новый срок в сентябре. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». «С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь», — обратился Путин к собеседнику. Президент отметил, что у главы Башкортостана «в целом, все получается, но выбор остается за людьми», а российский лидер, со своей стороны, сделает все, чтобы поддержать его кандидатуру. Хабиров отчитался на встрече об основных показателях, достигнутых в республике за те пять лет, что он возглавляет Башкортостан. Особое внимание республика уделяет совместным проектам в ДНР и ЛНР, развитию сельского хозяйства и поддержке науки и медицины. Традиционно, сильная нефтехимическая отрасль Башкортостана получила дополнительную поддержку в 100 млрд рублей новых инвестпроектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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