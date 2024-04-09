Путин дал оценку работе Хабирова на посту главы Башкортостана

09 апреля 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Владимир Путин на встрече дал важное поручение главе Башкортостана Радию Хабирову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова на посту главы Республики Башкортостан во время их встречи во вторник 9 апреля, и дал важное поручение на тот случай, если Хабирову удастся переизбраться на новый срок в сентябре. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». «С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь», — обратился Путин к собеседнику. Президент отметил, что у главы Башкортостана «в целом, все получается, но выбор остается за людьми», а российский лидер, со своей стороны, сделает все, чтобы поддержать его кандидатуру. Хабиров отчитался на встрече об основных показателях, достигнутых в республике за те пять лет, что он возглавляет Башкортостан. Особое внимание республика уделяет совместным проектам в ДНР и ЛНР, развитию сельского хозяйства и поддержке науки и медицины. Традиционно, сильная нефтехимическая отрасль Башкортостана получила дополнительную поддержку в 100 млрд рублей новых инвестпроектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова на посту главы Республики Башкортостан во время их встречи во вторник 9 апреля, и дал важное поручение на тот случай, если Хабирову удастся переизбраться на новый срок в сентябре. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24». «С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь», — обратился Путин к собеседнику. Президент отметил, что у главы Башкортостана «в целом, все получается, но выбор остается за людьми», а российский лидер, со своей стороны, сделает все, чтобы поддержать его кандидатуру. Хабиров отчитался на встрече об основных показателях, достигнутых в республике за те пять лет, что он возглавляет Башкортостан. Особое внимание республика уделяет совместным проектам в ДНР и ЛНР, развитию сельского хозяйства и поддержке науки и медицины. Традиционно, сильная нефтехимическая отрасль Башкортостана получила дополнительную поддержку в 100 млрд рублей новых инвестпроектов.