Путин дал оценку работе Хабирова на посту главы Башкортостана

Президент РФ Владимир Путин оценил работу Радия Хабирова на посту главы Республики Башкортостан во время их встречи во вторник 9 апреля, и дал важное поручение на тот случай, если Хабирову удастся переизбраться на новый срок в сентябре. Трансляция встречи велась в эфире телеканала «Россия-24».
«С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь», — обратился Путин к собеседнику. Президент отметил, что у главы Башкортостана «в целом, все получается, но выбор остается за людьми», а российский лидер, со своей стороны, сделает все, чтобы поддержать его кандидатуру.
Хабиров отчитался на встрече об основных показателях, достигнутых в республике за те пять лет, что он возглавляет Башкортостан. Особое внимание республика уделяет совместным проектам в ДНР и ЛНР, развитию сельского хозяйства и поддержке науки и медицины. Традиционно, сильная нефтехимическая отрасль Башкортостана получила дополнительную поддержку в 100 млрд рублей новых инвестпроектов.
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