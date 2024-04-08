Песков рассказал о проблемах, возникших между Россией и Турцией

Песков: проблемы при финрасчетах несут ущерб как России, так и Турции

Турция совместно с РФ ищет выход из ситуации, возникшей с финансовыми переводами, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия и Турция ищут способ устранить проблему с банковскими переводами, возникшую на фоне антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По всем финансовым делам контакты на рабочем уровне постоянно проводятся с целью поиска выхода из этой ситуации», — сказал Песков журналистам, передает РИА Новости. Он добавил, что проблема наносит ущерб не только российским, но и турецким экономоператорам.

О грядущих проблемах банков Турции с российскими клиентами после западных санкций ранее сообщал телеканал Halk TV. Там отметили, что новый закон Байдена негативно отразится на турецкой экономике. Позднее турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты.