Путин встретился с главой верховного суда впервые после ее назначения

23 апреля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой Фото: Официальный сайт президента РФ Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ирины Подносовой. Встреча главы государства прошла в Кремле. «Поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная должность и миссия, потому что отдельный вид власти в стране», — сказал Путин Подносовой. Видео встречи опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ирины Подносовой. Встреча главы государства прошла в Кремле. «Поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная должность и миссия, потому что отдельный вид власти в стране», — сказал Путин Подносовой. Видео встречи опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.