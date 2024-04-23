Путин встретился с главой верховного суда впервые после ее назначения

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Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Верховного Суда Ириной Подносовой. stock, stock, Подносова Ирина
Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ирины Подносовой. Встреча главы государства прошла в Кремле.

«Поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная должность и миссия, потому что отдельный вид власти в стране», — сказал Путин Подносовой. Видео встречи опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ирины Подносовой. Встреча главы государства прошла в Кремле. «Поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная должность и миссия, потому что отдельный вид власти в стране», — сказал Путин Подносовой. Видео встречи опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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