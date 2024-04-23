Путин встретился с главой верховного суда впервые после ее назначения

Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой
Президент России Владимир Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда Ирины Подносовой. Встреча главы государства прошла в Кремле.
«Поздравляю Вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная должность и миссия, потому что отдельный вид власти в стране», — сказал Путин Подносовой. Видео встречи
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