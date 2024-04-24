В России зафиксировали рекордную текучку кадров

«Коммерсант»: в России сложилась рекордная текучка кадров за 30 лет наблюдений

24 апреля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Люди стали чаще менять место работы после начало спецоперации, отметил Ростислав Капелюшников Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU Почти треть россиян регулярно меняет место работы. Такой показатель стал рекордным за 30 лет наблюдений. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. «По итогам 2023 года, показатель валового оборота рабочей силы (он отражает отношение численности принятых и уволенных к среднесписочному количеству работников предприятия — прим. URA.RU) в РФ вырос до 65%, достигнув рекордного уровня за весь постсоветский период. Место работы, по оценкам Высшей школы экономики, меняют уже до трети всех занятых», — говорится в материале. Авторы ссылаются на работу на работу замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова. Капелюшников отметил, что в конце 2000-х ситуация с текучкой кадров вернулась на стабильный уровень. Такая картина продлилась почти полтора десятилетия. Во время кризиса 2008 года валовый оборот рабочей силы колебался в районе 60-63%. В 2010-х — в районе 57%, а во время пандемии — 52%. После начала спецоперации этот показатель начал расти. Таким образом можно сказать, что сейчас каждый год место работы меняет треть сотрудников. Капелюшников приводит две причины. Первая: СВО вызвало масштабный исход рабочей силы из одних отраслей в другие. Согласно второй, предприятия вынуждены открывать привлекательные вакансии, чтобы побороть дефицит кадров. Газета отмечает, что большая текучка кадров замедляет обучение сотрудников, так как инвестиции в него не всегда могут окупиться. До этого Центробанк РФ сообщил, что в стране выросли на 12,7% предлагаемые зарплаты из-за дефицита кадров. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Такая ситуация влияет и на инфляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Почти треть россиян регулярно меняет место работы. Такой показатель стал рекордным за 30 лет наблюдений. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. «По итогам 2023 года, показатель валового оборота рабочей силы (он отражает отношение численности принятых и уволенных к среднесписочному количеству работников предприятия — прим. URA.RU) в РФ вырос до 65%, достигнув рекордного уровня за весь постсоветский период. Место работы, по оценкам Высшей школы экономики, меняют уже до трети всех занятых», — говорится в материале. Авторы ссылаются на работу на работу замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислава Капелюшникова. Капелюшников отметил, что в конце 2000-х ситуация с текучкой кадров вернулась на стабильный уровень. Такая картина продлилась почти полтора десятилетия. Во время кризиса 2008 года валовый оборот рабочей силы колебался в районе 60-63%. В 2010-х — в районе 57%, а во время пандемии — 52%. После начала спецоперации этот показатель начал расти. Таким образом можно сказать, что сейчас каждый год место работы меняет треть сотрудников. Капелюшников приводит две причины. Первая: СВО вызвало масштабный исход рабочей силы из одних отраслей в другие. Согласно второй, предприятия вынуждены открывать привлекательные вакансии, чтобы побороть дефицит кадров. Газета отмечает, что большая текучка кадров замедляет обучение сотрудников, так как инвестиции в него не всегда могут окупиться. До этого Центробанк РФ сообщил, что в стране выросли на 12,7% предлагаемые зарплаты из-за дефицита кадров. Самый значительный рост зарплат наблюдается в сферах транспорта, строительства и производства. Такая ситуация влияет и на инфляцию.