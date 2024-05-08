Британская разведка заявила, что РФ снабжает ракеты X-101 второй боеголовкой

08 мая 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ модифицируют свои ракеты дополнительными боеголовками, заявили в разведке Фото: Владимир Андреев Россия начала оснащать крылатые ракеты X-101 второй боеголовкой для увеличения осколочного поражения цели. Об этом заявили в британской разведке. «Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) повысило смертоносность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования, приняв на вооружение X-101, оснащенную второй боеголовкой», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Такое нововведение сделает боеприпас эффективнее для ударов по неукрепленным объектам, сообщили в разведке. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Х-101 способна долететь до Лондона, преодолев расстояние в пять тысяч километров. Кроме того, в МИД РФ говорили, что Россия будет в праве атаковать Британию, если Киев применит оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по российской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия начала оснащать крылатые ракеты X-101 второй боеголовкой для увеличения осколочного поражения цели. Об этом заявили в британской разведке. «Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) повысило смертоносность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования, приняв на вооружение X-101, оснащенную второй боеголовкой», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Такое нововведение сделает боеприпас эффективнее для ударов по неукрепленным объектам, сообщили в разведке. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Х-101 способна долететь до Лондона, преодолев расстояние в пять тысяч километров. Кроме того, в МИД РФ говорили, что Россия будет в праве атаковать Британию, если Киев применит оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по российской территории.