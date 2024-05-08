Британская разведка заявила, что РФ снабжает ракеты X-101 второй боеголовкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
ВС РФ модифицируют свои ракеты дополнительными боеголовками, заявили в разведке Фото:

Россия начала оснащать крылатые ракеты X-101 второй боеголовкой для увеличения осколочного поражения цели. Об этом заявили в британской разведке.

«Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) повысило смертоносность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования, приняв на вооружение X-101, оснащенную второй боеголовкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Такое нововведение сделает боеприпас эффективнее для ударов по неукрепленным объектам, сообщили в разведке.

URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Х-101 способна долететь до Лондона, преодолев расстояние в пять тысяч километров. Кроме того, в МИД РФ говорили, что Россия будет в праве атаковать Британию, если Киев применит оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по российской территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия начала оснащать крылатые ракеты X-101 второй боеголовкой для увеличения осколочного поражения цели. Об этом заявили в британской разведке. «Командование дальней авиации Воздушно-космических сил России (ВКС) повысило смертоносность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования, приняв на вооружение X-101, оснащенную второй боеголовкой», — говорится в сообщении. Уточняется, что эта вторая боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. Такое нововведение сделает боеприпас эффективнее для ударов по неукрепленным объектам, сообщили в разведке. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Х-101 способна долететь до Лондона, преодолев расстояние в пять тысяч километров. Кроме того, в МИД РФ говорили, что Россия будет в праве атаковать Британию, если Киев применит оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по российской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...