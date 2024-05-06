Какая российская ракета способна долететь до Великобритании

Военный эксперт Леонков: российская ракета Х-101 способна долететь до Британии
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У России есть несколько ракет, которые способны долететь до Великобритании, заявил Алексей Леонков Фото:

До Лондона может долететь российская крылатая ракета Х-101, ведь она способна атаковать цели на расстоянии в пять тысяч километров. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия вправе атаковать Великобританию, если ВСУ применят ее оружие для ударов по территориям РФ.

«Есть оружие неядерного исполнения. Например, крылатая ракета Х-101. Ее дальность применения порядка 5 тысяч км, что в принципе достанет до территории Великобритании. Могут быть и другие комплексы неядерного исполнения», — заявил Алексей Леонков в разговоре с NEWS.RU.

Он отметил, что Россия также может применить и ядерное оружие. Дело в том, что использование британского оружия ВСУ для ударов по России создает угрозу национальной безопасности страны. Ракеты, в том числе Storm Shadow, которые поставляются Украине, как раз и подпадают под это.

До этого в МИД РФ заявили, что у России есть право ударить по военным объектам Британии. Подробности — в материале URA.RU.

При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у ВСУ есть полное право использовать британское оружие для ударов по России. После этого послу Великобритании Найджелу Кейси был выражен протест.

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До Лондона может долететь российская крылатая ракета Х-101, ведь она способна атаковать цели на расстоянии в пять тысяч километров. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия вправе атаковать Великобританию, если ВСУ применят ее оружие для ударов по территориям РФ. «Есть оружие неядерного исполнения. Например, крылатая ракета Х-101. Ее дальность применения порядка 5 тысяч км, что в принципе достанет до территории Великобритании. Могут быть и другие комплексы неядерного исполнения», — заявил Алексей Леонков в разговоре с NEWS.RU. Он отметил, что Россия также может применить и ядерное оружие. Дело в том, что использование британского оружия ВСУ для ударов по России создает угрозу национальной безопасности страны. Ракеты, в том числе Storm Shadow, которые поставляются Украине, как раз и подпадают под это. До этого в МИД РФ заявили, что у России есть право ударить по военным объектам Британии. Подробности — в материале URA.RU. При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у ВСУ есть полное право использовать британское оружие для ударов по России. После этого послу Великобритании Найджелу Кейси был выражен протест.
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