В ХМАО отменили массовые мероприятия, а на Оби начался ледоход: главные новости региона за выходные

Ледоход на Оби в ХМАО принес разрушительные последствия

13 мая 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

На День Победы югорчане остались без салютов, митингов и шествий из-за угрозы террористической опасности, однако это не смогло им испортить праздник — власти подготовили для жителей ХМАО много других активностей. Дополнением к ним стало любование ледоходом, который начался на Оби, но принес и разрушительные события. URA.RU собрало главные новости, которые происходили в округе на больших выходных. В Нижневартовске начался ледоход на реке Обь. Позже он дошел и до Сургута, где жители писали радостные комментарии: «Дождались! Следим за движением». Однако явление принесло разрушительные последствия: из-за ледохода пострадали ограждения на набережной. В Нижневартовске все еще серьезнее: с 12 мая там введен режим повышенной готовности для обеспечения безопасности в связи с паводками, а жителей садово-огороднических товариществ попросили эвакуироваться. Также были усилены меры безопасности и установлены ограждения, но это не помогло. Река Обь подтопила Речной порт, а также дошла до дачного сектора Нижневартовска. Горожане опасаются повторения сильного паводка 2015 года. По их словам, темпы прибытия воды уже стремительно обгоняют его. Накануне майских праздников правительство ХМАО отменило салюты, митинги, шествия и парады в целях террористической безопасности. Все мероприятия прошли без зрителей с участниками до 50 человек, а безопасность их проведения обеспечила полиция и Росгвардия. Тем не менее, это не помешало югорчанам отметить День Победы. Власти подготовили для жителей округа много других активностей: по всему региону прошли концерты, мастер-классы, первые лица ХМАО и жители городов возложили цветы к мемориалам, в небе над Югрой пролетели пилотажная группа «Барсы» и прошли автопробеги, посвященные празднику. В одном из них даже приняла участие губернатор региона Наталья Комарова. Также глава ХМАО во время рабочей поездки в ДНР записала видеоопоздравление с Днем Победы. В Макеевке к поздравлениям присоединились глава ДНР Денис Пушилин и участник специальной военной операции, обладатель знака «Герой Югры», полный кавалер Ордена Мужества Артем А. с позывным «Крестик». Днем 9 Мая Комарова побеседовала со студентами и общественниками Нижневартовска. Компанию ей составили спикер окружной думы Борис Хохряков и мэр города Дмитрий Кощенко. А завершением дня стали личные звонки с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны и семьям участников СВО. На пост главы депдорхоза ХМАО прочат экс-министра регионального развития Алтая Антона Черникова. Ему 35 лет, родился в Ачинске Красноярского края, до работы на Алтае возглавлял управтодор в Сочи. С поста республиканского министра он уволился в апреле 2024 года, проработав меньше года. А вот в Сургуте второй раз перенесли дату начала отбора кандидатур на пост мэра, отменив депутатские слушания и внеочередное заседание думы, запланированное на 8 мая. Источник URA.RU в политическом истеблишменте считает, что это связано с тем, что до сих пор ведутся консультации о кандидате на это место. Выборы главы Нефтеюганска вообще оказались сорваны. Конкурсная комиссия не допустила ни одного из кандидатов на эту должность до участия в заседании гордумы. Источники URA.RU уточняют, что избрание мэра перенесено из-за отсутствия согласованного губернатором и внутриполитическим блоком претендента. Прокуратура ХМАО потребовала уволить вице-мэра Нижневартовска Виктора Ситникова, курирующего строительную отрасль, по утрате доверия. Ведомство провело проверку, подтвердившую, что муниципальный контракт на проектирование спорткомплекса за 34 миллиона рублей получила фирма-субподрядчик, где, как говорят, работает сын Ситникова. Помимо этого, на счету вице-мэра большое количество долгостроев, на разработку которых были потрачены значительные средства из бюджета. Еще одним громким скандалом стала студентка из Замбии которая танцевала тверк у Вечного огня в ХМАО. Она сняла это на видео, подписав: «трясу задом за мертвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью». Суд приговорил африканку к году условно, а также поставил запрет на пользование интернетом за нарушение статьи 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России.