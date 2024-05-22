Путин поручил помочь 10 отстающим регионам России

Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития для 10 регионов
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Регионы будут получать из федерального бюджета по 10 млрд рублей, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти российских регионов. Это должно быть сделано до 1 октября текущего года.

«Правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития… на 2025—2030 годы», — указано в перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что в список отстающих регионов попали Республики Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашская, а также Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области. Эти регионы будут ежегодно получать из федерального бюджета дополнительно около 10 млрд рублей.

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти российских регионов. Это должно быть сделано до 1 октября текущего года. «Правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития… на 2025—2030 годы», — указано в перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что в список отстающих регионов попали Республики Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашская, а также Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области. Эти регионы будут ежегодно получать из федерального бюджета дополнительно около 10 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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