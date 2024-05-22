Путин поручил помочь 10 отстающим регионам России

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти российских регионов. Это должно быть сделано до 1 октября текущего года.
«Правительству РФ утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития… на 2025—2030 годы», — указано в перечне поручений. Он опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что в список отстающих регионов попали Республики Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашская, а также Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области. Эти регионы будут ежегодно получать из федерального бюджета дополнительно около 10 млрд рублей.
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