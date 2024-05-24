Названа причина пожара в хостеле в Подмосковье, где погибли 8 человек

Причиной пожара в подмосковном хостеле, где погибли восемь человек, могла стать аварийная работа электросети. Версию озвучили в МЧС по Московской области.
«Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети. », — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в Telegram.
Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Арендатор хостела был задержан. По предварительным данным, он мог разместить в доме нелегальных мигрантов.
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