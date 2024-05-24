Названа причина пожара в хостеле в Подмосковье, где погибли 8 человек

Пожар в хостеле в Искре, где погибли 8 человек, начался из-за аварии электросети
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Из-за проблем с электросетью в хостеле начался пожар Фото:

Причиной пожара в подмосковном хостеле, где погибли восемь человек, могла стать аварийная работа электросети. Версию озвучили в МЧС по Московской области.

«Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети. », — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в Telegram.

Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Арендатор хостела был задержан. По предварительным данным, он мог разместить в доме нелегальных мигрантов.

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Причиной пожара в подмосковном хостеле, где погибли восемь человек, могла стать аварийная работа электросети. Версию озвучили в МЧС по Московской области. «Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети. », — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в Telegram. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Арендатор хостела был задержан. По предварительным данным, он мог разместить в доме нелегальных мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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