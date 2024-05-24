Происшествия Названа причина пожара в хостеле в Подмосковье, где погибли 8 человек Пожар в хостеле в Искре, где погибли 8 человек, начался из-за аварии электросети 24 мая 2024 в 16:41 Размер текста - 17 + Из-за проблем с электросетью в хостеле начался пожар Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причиной пожара в подмосковном хостеле, где погибли восемь человек, могла стать аварийная работа электросети. Версию озвучили в МЧС по Московской области. «Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети. », — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в Telegram. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Арендатор хостела был задержан. По предварительным данным, он мог разместить в доме нелегальных мигрантов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причиной пожара в подмосковном хостеле, где погибли восемь человек, могла стать аварийная работа электросети. Версию озвучили в МЧС по Московской области. «Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети. », — сообщили в ведомстве. Информация опубликована в Telegram. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Арендатор хостела был задержан. По предварительным данным, он мог разместить в доме нелегальных мигрантов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям