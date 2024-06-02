В мире Украина «Страна»: в Одесской области произошла диверсия на железнодорожных путях 02 июня 2024 в 15:20 Размер текста - 17 + На железнодорожных путях нашли металлические предметы для схода поезда с рельсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Одесской области на железной дороге произошла диверсия. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них, передает украинское издание «Страна». «Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — написали в издании со ссылкой на правоохранителей. По данным «Страны», происшествие случилось 31 мая. Тогда сотрудники СБУ возбудили уголовное дело по факту диверсии. Виновных пока что найти не удалось. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в южной части Одессы. Также пресса писала об объявлении воздушной тревоги в регионе, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Одесской области на железной дороге произошла диверсия. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них, передает украинское издание «Страна». «Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — написали в издании со ссылкой на правоохранителей. По данным «Страны», происшествие случилось 31 мая. Тогда сотрудники СБУ возбудили уголовное дело по факту диверсии. Виновных пока что найти не удалось. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в южной части Одессы. Также пресса писала об объявлении воздушной тревоги в регионе, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям