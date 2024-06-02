«Страна»: в Одесской области произошла диверсия на железнодорожных путях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, рельсы, жд, рельс, жд вокзал, жд пути, жд путь
На железнодорожных путях нашли металлические предметы для схода поезда с рельсов Фото:

В Одесской области на железной дороге произошла диверсия. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них, передает украинское издание «Страна».

«Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — написали в издании со ссылкой на правоохранителей.

По данным «Страны», происшествие случилось 31 мая. Тогда сотрудники СБУ возбудили уголовное дело по факту диверсии. Виновных пока что найти не удалось.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в южной части Одессы. Также пресса писала об объявлении воздушной тревоги в регионе, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одесской области на железной дороге произошла диверсия. Неизвестные установили на рельсы металлические предметы, чтобы поезд сошел с них, передает украинское издание «Страна». «Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», — написали в издании со ссылкой на правоохранителей. По данным «Страны», происшествие случилось 31 мая. Тогда сотрудники СБУ возбудили уголовное дело по факту диверсии. Виновных пока что найти не удалось. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в южной части Одессы. Также пресса писала об объявлении воздушной тревоги в регионе, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...