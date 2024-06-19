Мэрия Екатеринбурга ответила на штраф из-за ярмарки после теракта в «Крокусе»

Мэрия Екатеринбурга обжалует решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время ярмарки на площади 1905 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.
«Мы категорически не согласны с таким решением и оно будет обжаловано. На площадь 1905 года имеется паспорт безопасности, который согласован ФСБ, ГУВД, МЧС, Росгвардией для проведения там мероприятий», — пояснили в мэрии.
Там отметили, что для проведения ярмарки в апреле все меры антитеррористического режима были предприняты, а рекомендации от силовиков полностью выполнены. «После этого полиция согласовала нам проведение ярмарки. Но ГУВД посчитало, что мы не достаточно обезопасили, оформили этот протокол», — подчеркнули в мэрии.
Решение оштрафовать администрацию на 100 тысяч рублей принимала мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина. Процесс проходил 14 июня.
В Свердловской области с 23 марта по 13 мая приостанавливали проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий, не отвечающим требованиям антитеррористической защищенности после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Регион усиливал защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта.
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