19 июня 2024

Мэрия Екатеринбурга ответила на штраф из-за ярмарки после теракта в «Крокусе»

Мэрия намерена обжаловать штраф за проведение ярмарки в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В мэрии не согласны с решением суда
В мэрии не согласны с решением суда Фото:

Мэрия Екатеринбурга обжалует решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время ярмарки на площади 1905 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.

«Мы категорически не согласны с таким решением и оно будет обжаловано. На площадь 1905 года имеется паспорт безопасности, который согласован ФСБ, ГУВД, МЧС, Росгвардией для проведения там мероприятий», — пояснили в мэрии.

Там отметили, что для проведения ярмарки в апреле все меры антитеррористического режима были предприняты, а рекомендации от силовиков полностью выполнены. «После этого полиция согласовала нам проведение ярмарки. Но ГУВД посчитало, что мы не достаточно обезопасили, оформили этот протокол», — подчеркнули в мэрии.

Решение оштрафовать администрацию на 100 тысяч рублей принимала мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина. Процесс проходил 14 июня. 

В Свердловской области с 23 марта по 13 мая приостанавливали проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий, не отвечающим требованиям антитеррористической защищенности после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Регион усиливал защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга обжалует решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время ярмарки на площади 1905 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. «Мы категорически не согласны с таким решением и оно будет обжаловано. На площадь 1905 года имеется паспорт безопасности, который согласован ФСБ, ГУВД, МЧС, Росгвардией для проведения там мероприятий», — пояснили в мэрии. Там отметили, что для проведения ярмарки в апреле все меры антитеррористического режима были предприняты, а рекомендации от силовиков полностью выполнены. «После этого полиция согласовала нам проведение ярмарки. Но ГУВД посчитало, что мы не достаточно обезопасили, оформили этот протокол», — подчеркнули в мэрии. Решение оштрафовать администрацию на 100 тысяч рублей принимала мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина. Процесс проходил 14 июня.  В Свердловской области с 23 марта по 13 мая приостанавливали проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий, не отвечающим требованиям антитеррористической защищенности после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Регион усиливал защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...