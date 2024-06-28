В Евросоюзе захотели создать новый режим санкций против России

В ЕС рассмотрят новые санкции против РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Лидеры стран Евросоюза решили разработать новый режим санкций про РФ. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита. Уточняется, что ужесточение хотят ввести, так как Россия якобы ведет на территории ЕС «подрывную деятельность.

«Саммит ЕС решил начать разработку нового режима санкций против России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза «подрывную деятельность», — говорится в итоговом заявлении саммита. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Совет ЕС утвердил о14-й пакет санкций против РФ. Ограничения коснулись российской экономики, энергетики, финансов и торговли. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц.