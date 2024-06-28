Путин: Россия вернулась в ситуацию 15-го века

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин встретился с Алексеем Смирновым и обсудил текущее территориальное состояние региона, который граничит с Украиной Фото:

Россия по своим государственным границам сейчас вернулась к историческому периоду 15-16 веков, когда границы страны проходили по Курской области. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Алексеем Смирновым.

«Курская область стала приграничной территорией. Надеюсь, что граждане окажут вам [главе региона — прим. URA.RU] высокое доверие. Мы вернулись к границам 15 16 века, когда границы России проходят по Курской области. Регион относится к ядру российской государственности. Хочу пожелать успехов Курской области», — заявил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Алексей Смрнов 12 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. Путин выразил надежду, что горожане примут нового главу региона.

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Россия по своим государственным границам сейчас вернулась к историческому периоду 15-16 веков, когда границы страны проходили по Курской области. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Алексеем Смирновым. «Курская область стала приграничной территорией. Надеюсь, что граждане окажут вам [главе региона — прим. URA.RU] высокое доверие. Мы вернулись к границам 15 16 века, когда границы России проходят по Курской области. Регион относится к ядру российской государственности. Хочу пожелать успехов Курской области», — заявил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Алексей Смрнов 12 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. Путин выразил надежду, что горожане примут нового главу региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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