Путин: Россия вернулась в ситуацию 15-го века

28 июня 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретился с Алексеем Смирновым и обсудил текущее территориальное состояние региона, который граничит с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия по своим государственным границам сейчас вернулась к историческому периоду 15-16 веков, когда границы страны проходили по Курской области. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Алексеем Смирновым. «Курская область стала приграничной территорией. Надеюсь, что граждане окажут вам [главе региона — прим. URA.RU] высокое доверие. Мы вернулись к границам 15 16 века, когда границы России проходят по Курской области. Регион относится к ядру российской государственности. Хочу пожелать успехов Курской области», — заявил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Алексей Смрнов 12 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. Путин выразил надежду, что горожане примут нового главу региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия по своим государственным границам сейчас вернулась к историческому периоду 15-16 веков, когда границы страны проходили по Курской области. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в ходе встречи с врио главы региона Алексеем Смирновым. «Курская область стала приграничной территорией. Надеюсь, что граждане окажут вам [главе региона — прим. URA.RU] высокое доверие. Мы вернулись к границам 15 16 века, когда границы России проходят по Курской области. Регион относится к ядру российской государственности. Хочу пожелать успехов Курской области», — заявил Путин во время встречи с выпускниками ВШГУ РАНХиГС в режиме видеоконференции. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Алексей Смрнов 12 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности губернатора Курской области. Путин выразил надежду, что горожане примут нового главу региона.