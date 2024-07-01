Readovka: в Ростове подростков раздели до нижнего белья на конкурсе супермоделей. Видео

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Участницам сомнительного дефиле было от 13 лет Фото:

Девочек-подростков раздели до нижнего белья на конкурсе супермоделей в Ростове-на-Дону. Участницам сомнительного дефиле было от 13 лет.

«Организаторы ростовского модельного конкурса решили, что неплохой идеей будет раздеть несовершеннолетних участниц до нижнего белья и заставить дефилировать в таком виде перед зрителями и жюри», — пишут в telegram-канале Readovka. Родители девочек подтвердили, что всем моделям от 13 лет.

Конкурс ранее проходил в здании, на него приходили только гости мероприятия, однако сейчас дефиле проходит на улице. Так, любой желающий, проходя мимо, может заглянуть на мероприятие и посмотреть на девочек-подростков в нижнем белье.

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Девочек-подростков раздели до нижнего белья на конкурсе супермоделей в Ростове-на-Дону. Участницам сомнительного дефиле было от 13 лет. «Организаторы ростовского модельного конкурса решили, что неплохой идеей будет раздеть несовершеннолетних участниц до нижнего белья и заставить дефилировать в таком виде перед зрителями и жюри», — пишут в telegram-канале Readovka. Родители девочек подтвердили, что всем моделям от 13 лет. Конкурс ранее проходил в здании, на него приходили только гости мероприятия, однако сейчас дефиле проходит на улице. Так, любой желающий, проходя мимо, может заглянуть на мероприятие и посмотреть на девочек-подростков в нижнем белье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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