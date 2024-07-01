Readovka: в Ростове подростков раздели до нижнего белья на конкурсе супермоделей. Видео

01 июля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Участницам сомнительного дефиле было от 13 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девочек-подростков раздели до нижнего белья на конкурсе супермоделей в Ростове-на-Дону. Участницам сомнительного дефиле было от 13 лет. «Организаторы ростовского модельного конкурса решили, что неплохой идеей будет раздеть несовершеннолетних участниц до нижнего белья и заставить дефилировать в таком виде перед зрителями и жюри», — пишут в telegram-канале Readovka. Родители девочек подтвердили, что всем моделям от 13 лет. Конкурс ранее проходил в здании, на него приходили только гости мероприятия, однако сейчас дефиле проходит на улице. Так, любой желающий, проходя мимо, может заглянуть на мероприятие и посмотреть на девочек-подростков в нижнем белье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочек-подростков раздели до нижнего белья на конкурсе супермоделей в Ростове-на-Дону. Участницам сомнительного дефиле было от 13 лет. «Организаторы ростовского модельного конкурса решили, что неплохой идеей будет раздеть несовершеннолетних участниц до нижнего белья и заставить дефилировать в таком виде перед зрителями и жюри», — пишут в telegram-канале Readovka. Родители девочек подтвердили, что всем моделям от 13 лет. Конкурс ранее проходил в здании, на него приходили только гости мероприятия, однако сейчас дефиле проходит на улице. Так, любой желающий, проходя мимо, может заглянуть на мероприятие и посмотреть на девочек-подростков в нижнем белье.