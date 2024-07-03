«ОН»: фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян оказался восьмиклассник

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Панельная сессия на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Маргариты Симоньян, Евгении Гуцул, Юлии Барановской, Анны Кузнецовой и Владимира Легойды. День второй., симоньян маргарита
На жизнь Маргариты Симоньян покушались 15 июля 2023 года Фото:

Выявлены новые фигуранты уголовного дела по факту подготовки покушения на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян. Среди них — восьмиклассник, студент колледжа и монтажник. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Попытка покушение на журналисток произошла в июле 2023 года.

«В деле о подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик 8-го класса. Также среди них студент колледжа связи и монтажник», — передают авторы канала. Они отмечают, что молодые люди были задержаны по делу о хулиганстве. Также фигурантов связывают с деятельностью неонацистской группы «Параграф-88». Об этом авторы канала пишут, ссылаясь на Следственный комитет.

ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян 15 июля 2023 года, передает RT. Симоньян выразила сожаление, что на ее жизнь покушался 18-летний юноша. Спустя время стало известно, что другим фигурантом дела оказалась несовершеннолетняя девушка, передает 360.ru.

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Выявлены новые фигуранты уголовного дела по факту подготовки покушения на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян. Среди них — восьмиклассник, студент колледжа и монтажник. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Попытка покушение на журналисток произошла в июле 2023 года. «В деле о подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик 8-го класса. Также среди них студент колледжа связи и монтажник», — передают авторы канала. Они отмечают, что молодые люди были задержаны по делу о хулиганстве. Также фигурантов связывают с деятельностью неонацистской группы «Параграф-88». Об этом авторы канала пишут, ссылаясь на Следственный комитет. ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян 15 июля 2023 года, передает RT. Симоньян выразила сожаление, что на ее жизнь покушался 18-летний юноша. Спустя время стало известно, что другим фигурантом дела оказалась несовершеннолетняя девушка, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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