«ОН»: фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян оказался восьмиклассник

03 июля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

На жизнь Маргариты Симоньян покушались 15 июля 2023 года Фото: Роман Наумов © URA.RU Выявлены новые фигуранты уголовного дела по факту подготовки покушения на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян. Среди них — восьмиклассник, студент колледжа и монтажник. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Попытка покушение на журналисток произошла в июле 2023 года. «В деле о подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик 8-го класса. Также среди них студент колледжа связи и монтажник», — передают авторы канала. Они отмечают, что молодые люди были задержаны по делу о хулиганстве. Также фигурантов связывают с деятельностью неонацистской группы «Параграф-88». Об этом авторы канала пишут, ссылаясь на Следственный комитет. ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян 15 июля 2023 года, передает RT. Симоньян выразила сожаление, что на ее жизнь покушался 18-летний юноша. Спустя время стало известно, что другим фигурантом дела оказалась несовершеннолетняя девушка, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выявлены новые фигуранты уголовного дела по факту подготовки покушения на журналистку Ксению Собчак и главного редактора RT Маргариту Симоньян. Среди них — восьмиклассник, студент колледжа и монтажник. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Попытка покушение на журналисток произошла в июле 2023 года. «В деле о подготовке убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак появились три новых фигуранта. Один из задержанных — ученик 8-го класса. Также среди них студент колледжа связи и монтажник», — передают авторы канала. Они отмечают, что молодые люди были задержаны по делу о хулиганстве. Также фигурантов связывают с деятельностью неонацистской группы «Параграф-88». Об этом авторы канала пишут, ссылаясь на Следственный комитет. ФСБ предотвратила покушение на Собчак и Симоньян 15 июля 2023 года, передает RT. Симоньян выразила сожаление, что на ее жизнь покушался 18-летний юноша. Спустя время стало известно, что другим фигурантом дела оказалась несовершеннолетняя девушка, передает 360.ru.