Сыновьям липецкого священника, пытавшимся вступить в ВСУ, грозит по 18 лет

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ВСУ.stock, артиллерия, пушка, обстрел, всу, stock
Сыновья священника собирались присоединиться к врагам РФ Фото:

Государственное обвинение запросило 18 лет лишения свободы для трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.

Прокурор на заседании заявил: «Признать Ащеуловых виновными… окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», также добавив, что необходимо на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии.

Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, незаконном пересечении границы РФ и участии в деятельности террористической организации. Братья планировали присоединиться к «Легиону 'Свобода России'», признанному террористическим, и участвовать в боях против ВС РФ, однако были задержаны пограничниками.

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Государственное обвинение запросило 18 лет лишения свободы для трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. Прокурор на заседании заявил: «Признать Ащеуловых виновными… окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», также добавив, что необходимо на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии. Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, незаконном пересечении границы РФ и участии в деятельности террористической организации. Братья планировали присоединиться к «Легиону 'Свобода России'», признанному террористическим, и участвовать в боях против ВС РФ, однако были задержаны пограничниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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