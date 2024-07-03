Сыновьям липецкого священника, пытавшимся вступить в ВСУ, грозит по 18 лет

Государственное обвинение запросило 18 лет лишения свободы для трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
Прокурор на заседании заявил: «Признать Ащеуловых виновными… окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», также добавив, что необходимо на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии.
Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, незаконном пересечении границы РФ и участии в деятельности террористической организации. Братья планировали присоединиться к «Легиону 'Свобода России'», признанному террористическим, и участвовать в боях против ВС РФ, однако были задержаны пограничниками.
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