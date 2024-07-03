В Алжире скончался российский посол Шуваев

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Посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев.
Валерьян Шуваев скончался на 70-м году жизни Фото:

Скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Руководство Министерства и Департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике», — сообщили в российском международном ведомстве. Отмечается, что посол скончался в Алжире на 70-м году жизни.

Послом в Алжире Шуваев был с мая 2022 года. На протяжении своей карьеры он был послом в Ливии, Марокко, Ираке. В МИД РФ подчеркнули, что Шуваев проявлял себя как настоящий профессионал.

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Скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Об этом сообщили в МИД РФ. «Руководство Министерства и Департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике», — сообщили в российском международном ведомстве. Отмечается, что посол скончался в Алжире на 70-м году жизни. Послом в Алжире Шуваев был с мая 2022 года. На протяжении своей карьеры он был послом в Ливии, Марокко, Ираке. В МИД РФ подчеркнули, что Шуваев проявлял себя как настоящий профессионал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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