В Алжире скончался российский посол Шуваев

Скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Руководство Министерства и Департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике», — сообщили в российском международном ведомстве. Отмечается, что посол скончался в Алжире на 70-м году жизни.
Послом в Алжире Шуваев был с мая 2022 года. На протяжении своей карьеры он был послом в Ливии, Марокко, Ираке. В МИД РФ подчеркнули, что Шуваев проявлял себя как настоящий профессионал.
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