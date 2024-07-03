В Алжире скончался российский посол Шуваев

03 июля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Валерьян Шуваев скончался на 70-м году жизни Фото: МИД России Скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Об этом сообщили в МИД РФ. «Руководство Министерства и Департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике», — сообщили в российском международном ведомстве. Отмечается, что посол скончался в Алжире на 70-м году жизни. Послом в Алжире Шуваев был с мая 2022 года. На протяжении своей карьеры он был послом в Ливии, Марокко, Ираке. В МИД РФ подчеркнули, что Шуваев проявлял себя как настоящий профессионал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев. Об этом сообщили в МИД РФ. «Руководство Министерства и Департамент Ближнего Востока и Северной Африки с глубоким прискорбием сообщают, что 3 июля 2024 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Алжирской Народной Демократической Республике», — сообщили в российском международном ведомстве. Отмечается, что посол скончался в Алжире на 70-м году жизни. Послом в Алжире Шуваев был с мая 2022 года. На протяжении своей карьеры он был послом в Ливии, Марокко, Ираке. В МИД РФ подчеркнули, что Шуваев проявлял себя как настоящий профессионал.