Россия высылает сотрудника посольства Румынии в Москве

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Посла Румынии в Москве выслали из России в качестве ответной меры Фото:

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ, а после этого выслан из России. Ему была вручена нота, высылка произошла в качестве ответной меры, сообщает российское дипведомство.

«3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии», — передает российское дипведомство. Информацию транслирует ТАСС.

Эта мера является ответом на решение Румынии объявить дипломата российского посольства в Бухаресте persona non grata. Москва рассматривает это решение как необоснованное и предупредила о возможных ответных шагах.

Ранее МИД Румынии объявило о высылке российского дипломата, ссылаясь на его действия, несовместимые с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Посольство РФ в Бухаресте отклонило эти обвинения, заявив о их неосновательности. Также власти России заявили о намерении ответить на высылку своего дипломата.

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Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ, а после этого выслан из России. Ему была вручена нота, высылка произошла в качестве ответной меры, сообщает российское дипведомство. «3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии», — передает российское дипведомство. Информацию транслирует ТАСС. Эта мера является ответом на решение Румынии объявить дипломата российского посольства в Бухаресте persona non grata. Москва рассматривает это решение как необоснованное и предупредила о возможных ответных шагах. Ранее МИД Румынии объявило о высылке российского дипломата, ссылаясь на его действия, несовместимые с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Посольство РФ в Бухаресте отклонило эти обвинения, заявив о их неосновательности. Также власти России заявили о намерении ответить на высылку своего дипломата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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