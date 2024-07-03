Россия высылает сотрудника посольства Румынии в Москве

03 июля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Посла Румынии в Москве выслали из России в качестве ответной меры Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ, а после этого выслан из России. Ему была вручена нота, высылка произошла в качестве ответной меры, сообщает российское дипведомство. «3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии», — передает российское дипведомство. Информацию транслирует ТАСС. Эта мера является ответом на решение Румынии объявить дипломата российского посольства в Бухаресте persona non grata. Москва рассматривает это решение как необоснованное и предупредила о возможных ответных шагах. Ранее МИД Румынии объявило о высылке российского дипломата, ссылаясь на его действия, несовместимые с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Посольство РФ в Бухаресте отклонило эти обвинения, заявив о их неосновательности. Также власти России заявили о намерении ответить на высылку своего дипломата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ, а после этого выслан из России. Ему была вручена нота, высылка произошла в качестве ответной меры, сообщает российское дипведомство. «3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии», — передает российское дипведомство. Информацию транслирует ТАСС. Эта мера является ответом на решение Румынии объявить дипломата российского посольства в Бухаресте persona non grata. Москва рассматривает это решение как необоснованное и предупредила о возможных ответных шагах. Ранее МИД Румынии объявило о высылке российского дипломата, ссылаясь на его действия, несовместимые с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. Посольство РФ в Бухаресте отклонило эти обвинения, заявив о их неосновательности. Также власти России заявили о намерении ответить на высылку своего дипломата.